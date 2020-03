IDC: Globální trh serverů se dočkal zotavení, ve čtvrtém kvartálu vyrostl o 7,5 %

Společnost IDC ve své aktuální analýze hovoří o pozitivním růstu trhu serverů, jenž ve čtvrtém kvartálu 2019 posílil o 7,5 % na 25,4 miliardy dolarů. Objem prodaných jednotek pak ve sledovaném období stoupl o 14 % na 3,4 milionu kusů.

Jednotlivé segmenty však vykázaly smíšené výsledky. Zatímco tržby za volumové servery a high-endové systémy vyrostly o 12,1 % na 19,7 miliardy dolarů, resp. o 8,9 % na 2,4 miliardy, poptávka po modelech střední třídy klesla o 14,1 % na 3,3 miliardy dolarů.

Sebastian Lagana z IDC zároveň podotýká, že robustní poptávka po hyperškálovatelných řešeních vyhovovala zejména výrobcům ODM, kteří v posledním čtvrtletí loňského roku zaznamenali dvouciferný růst.

V EMEA se nedařilo

IDC uvádí, že z geografického hlediska zaznamenaly dvouciferný meziroční nárůst Kanada (19,3 %), Latinská Amerika (19,0 %) a USA (15,5 %). Růst, ačkoli pomalejší, si udrželo i Japonsko (5,2 %) a asijskopacifický region (4,2 %).

Naopak pokles podle analytiků hlásil náš region EMEA, a to konkrétně o 5,2 %. Poptávka po x86 serverech ve sledovaném období stoupla o 6,3 % na 22,4 miliardy dolarů, zájem o non-x86 serverech vyskočila dokonce o 17,7 % na necelé 3 miliardy.

Úspěšný kvartál pro IBM a Inspur

Z hlediska jednotlivých výrobců se ve sledovaném období o první příčku podělili HPE/New H3C a Dell, kteří prodali servery v hodnotě kolem čtyř miliard dolarů. Oba však vykázali meziroční pokles – HPE o 3,4 %, Dell dokonce o 9,9 %.

O něco lépe se vedlo třetímu IBM a čtvrtému Inspuru – ti co do hodnoty posílili o 17,6 % na 2,3 miliardy, resp. o 12,1 % na 1,7 miliardy dolarů. Na páté příčce se shodně umístili Lenovo (pokles o 2,6 %) a Huawei (růst o 1,8 %).

Co do počtu prodaných serverů má za sebou nejúspěšnější kvartál Lenovo, jež meziročně prodalo o 22,6 % více kusů. První pozici v tomto srovnání uhájil Dell před druhým HPE/New H3C, a to i přesto, že oslabil o 5,4 %.

Tabulka 1 – Výsledky trhu serverů v 4Q19 podle tržeb (miliony dolarů)

Výrobce Tržby 4Q19 Podíl 4Q19 Tržby 4Q18 Podíl 4Q18 Meziroč. změna 1. HPE/New H3C* 4 137,2 16,3 % 4 281,0 18,2 % -3,4 % 1. Dell* 3 986,6 15,7 % 4 426,4 18,8 % -9,9 % 3. IBM 2 295,2 9,1 % 1 951,0 8,3 % 17,6 % 4. Inspur 1 736,1 6,8 % 1 548,8 6,6 % 12,1 % 5. Lenovo* 1 417,6 5,6 % 1 455,8 6,2 % -2,6 % 5. Huawei* 1 284,5 5,1 % 1 262,3 5,4 % 1,8 % ODM výrobci 6 470,9 25,5 % 4 693,3 19,9 % 37,9 % ostatní 4 023,7 15,9 % 3 963,9 16,8 % 1,5 % Celkem 25 351,9 100 % 23 582,4 100 % 7,5 %

*statistická remíza

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Výsledky trhu serverů v 4Q19 (kusy)

Výrobce Prodej 4Q19 Podíl 4Q19 Prodej 4Q18 Podíl 4Q18 Meziroč. změna 1. Dell 549,488 16,1 % 580,579 19,4 % -5,4 % 2. HPE/New H3C

507,228 14,9 % 484,668 16,2 % 4,7 % 3. Inspur

270,567 8,0 % 247,600 8,3 % 9,3 % 4. Lenovo* 233,896 6,9 % 190,721 6,4 % 22,6 % 4. Huawei* 216,734 6,4 % 211,618 7,1 % 2,4 % ODM výrobci 1,054,743 31,0 % 689,394 23,1 % 53,0 % ostatní 570,667 16,8 % 582,070 19,5 % -2,0 % Celkem 3,403,323 100 % 2,986,651 100 % 14,0 %

*statistická remíza

Zdroj: IDC