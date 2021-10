IDC: Globální trh podnikových aplikací v roce 2020 díky covidovým potřebám posílil o 4,1 %

Společnost IDC uvádí, že globální trh podnikových aplikací v roce 2020 pokračoval v růstu, a to především díky tomu, že organizace v reakci na propuknutí pandemie covidu-19 začaly ještě více urychlovat své procesy digitální transformace.

Tržby v loňském roce podle analytiků meziročně vyrostly o 4,1 % na 241 miliard dolarů. Největšími dodavateli podnikových aplikací pak byly společnosti SAP, Salesforce, Oracle, Intuit a Microsoft, jež ukously 22,8 % celkových příjmů.

Organizace po celém světě se v roce 2020 soustředily především na digitální odolnost, schopnost se rychle přizpůsobit výpadkům provozu. Podnikové aplikace se tak podle IDC staly ústředními body digitálních strategií.

Analytická společnost v tomto kontextu odhaduje, že hodnota trhu podnikových aplikací se v roce 2025 vyšplhá na 334 miliard dolarů. Poptávka po veřejných cloudových podnikových aplikacích by měla růst v průměru o 13,6 % ročně a do konce prognózovaného období by měla překonat kategorii on-premise softwaru.

Zdroj: IDC