IDC: Globální trh PC navzdory zpomalujícím ekonomikám posílil o desetinu

Společnost IDC přináší povzbudivé zprávy z celosvětového trhu tradičních PC, kam spadají desktopy, notebooky a pracovní stanice. Ten totiž podle analytiků ve druhém čtvrtletí 2020 meziročně vzrostl o 11,2 % na 72,3 milionu kusů.

„Silná poptávka vyvolaná nutností pracovat a studovat z domova překonala předchozí očekávání a znovu udělala z PC středobod technologického portfolia spotřebitelů,“ komentuje předběžné výsledky Jitesh Ubrani z IDC.

Linn Huang z IDC dodává, že první ukazatele naznačují, že silné dodávky do školství, velkých organizací a mezi spotřebitele vykompenzovaly propad poptávky ze strany SMB. Tato situace by podle něj měla vydržet do července.

Analytici ovšem upozorňují, že existuje možnost, že se trh PC vrátí k útlumu. Ten by měl souviset s tím, jak se školy a podniky postupně vracejí do normálního podniku a organizace musí ve stínu nastupující recese přehodnocovat své rozpočty.

Dvouciferný růst v EMEA i USA

Z geografického hlediska překonaly výsledky v regionu EMEA i optimistická očekávání; prodej v oblasti rostl silným dvouciferným tempem. Poptávku podniků i spotřebitelů pracujících z domova se podařilo uspokojit díky obnovenému dodavatelskému řetězci.

Trh PC v druhém čtvrtletí 2020 rostl i v USA, kde se podle IDC prodalo nejvíce zařízení od konce roku 2009. Podobnou situaci zaznamenali analytici i v Kanadě, kde byl prodej druhý nejvyšší od konce roku 2012.

Očekávání překonal i asijskopacifický region (bez Japonska), kde trh po mizerném prvním kvartálu zaznamenal mírný růst. Prodeje v Japonsku ve sledovaném období sice klesly, ale i tak podnikový i spotřebitelský segment vykázal lepší výsledky, než analytici předpovídali.

Nejvíce rostl Apple

I jednotliví výrobci ve druhém čtvrtletí zaznamenali nárůst poptávky. Vedoucí HP vykázalo 17,7% růst na zhruba 18 milionů kusů zařízení, dotahující se Lenovo meziročně posílilo o 7,4 % na 17,4 milionu prodaných PC.

Dell na třetí příčce zaznamenal z nejsilnější pětice nejslabší růst, a to o 3,5 % na 12 milionů kusů. Největší skok si připsal Apple, jenž meziročně prodal o 36 % zařízení více. Pátý Acer meziročně vzrostl o 12,7 % na 4,8 milionu kusů.

Tabulka – Výsledky globálního trhu PC v 2Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2Q20 Podíl 2Q20 Prodej 2Q19 Podíl 2Q19 Meziroč. změna 1. HP 18,082 25,0 % 15,366 23,6 % 17,7 % 2. Lenovo 17,411 24,1 % 16,214 24,9 % 7,4 % 3. Dell 12,010 16,6 % 11,606 17,9 % 3,5 % 4. Apple 5,594 7,7 % 4,112 6,3 % 36,0 % 5. Acer 4,828 6,7 % 4,285 6,6 % 12,7 % ostatní 14,337 19,8 % 13,420 20,6 % 6,8 % Celkem 72,261 100,0 % 65,003 100,0 % 11,2 %

Zdroj: IDC

Graf – Kvartální vývoj tržních podílů největších hráčů

Zdroj: IDC