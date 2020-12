IDC: Globální trh nositelné elektroniky ve 3Q překonal hranici 125 milionů kusů

Společnost IDC ve své aktuální zprávě informuje, že celosvětový prodej nositelné elektroniky ve třetím čtvrtletí 2020 vyrostl o 35,1 % na 125 milionů kusů. Růstu poptávky mimo jiné napomohly nově uvedené produkty pandemie covidu-19.

Nové modely značek Apple, Samsung a dalších podle analytiků pomohly obnovit zájem o populární kategorie, jako jsou chytré hodinky a náramky. Kvůli pandemii lidé zároveň více utrácí za spotřební elektroniku.

„Mnoho zemí začalo ve třetím čtvrtletí uvolňovat omezení a otevírat své ekonomiky, což podpořilo zájem obyvatel o venkovní aktivity i s nimi související poptávku po nositelných zařízeních,“ vysvětluje Jitesh Ubrani z IDC.

Dvojciferný růst podle Ramona T. Llamase ukazuje nejen na silnou poptávku, ale i to, že si mnoho lidí z rozvíjejících se i rozvinutých trhů pořizuje nositelnou elektroniku vůbec poprvé. To díky obnovovacím cyklům slibuje trvalý zájem o tato zařízení do budoucna.

Apple drží třetinu trhu

Co se jednotlivých výrobců týče, v čele trhu nositelné elektroniky stojí Apple, jenž si ve sledovaném období polepšil o 38,6 %. Vysokému zájmu se těší sluchátka AirPods i hodinky Apple Watch.

Na druhé příčce se umístilo Xiaomi s meziročním růstem o 26,4 %; většinu prodejů výrobce tvoří základní náramky. Třetí Huawei zvýšilo prodeje o 87,2 %, které v kategorii nositelné elektroniky těží z nezávislosti na Googlu a součástkách od dodavatelů z USA.

Samsung ve třetím kvartálu posílil o 32,2 %, přičemž se mu daří zejména v kategorii sluchátek, kde boduje hned s několika značkami. O páté místo se dělí Fitbit (pokles o 6,2 %) a značka BoAt (růst o 316,9 %), která se soustředí výhradně na rychle rostoucí indický trh.

Tabulka 1 – Výsledky největších výrobců nositelné elektroniky v 3Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q20 Podíl 3Q20 Prodej 3Q19 Podíl 3Q19 Meziroč. změna 1. Apple 41,4 33,1 % 29,8 32,2 % 38,6 % 2. Xiaomi 17,0 13,6 % 13,4 14,5 % 26,4 % 3. Huawei 13,7 11,0 % 7,3 7,9 % 87,2 % 4. Samsung 11,2 9,0 % 8,5 9,2 % 32,2 % 5. Fitbit 3,3 2,6 % 3,5 3,8 % -6,2 % 5. BoAt 3,3 2,6 % 0,8 0,8 % 316,9 % ostatní 35,3 28,2 % 29,2 31,5 % 20,8 % Celkem 125,0 100,0 % 92,5 100,0 % 35,1 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Výsledky největších výrobců chytrých hodinek v 3Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q20 Podíl 3Q20 Prodej 3Q19 Podíl 3Q19 Meziroč. změna 1. Xiaomi 13,5 24,5 % 10,5 23,8 % 27,8 % 2. Apple 11,8 21,6 % 6,8 15,3 % 75,0 % 3. Huawei 10,7 19,5 % 5,7 12,9 % 88,1 % 4. Fitbit 3,3 5,9 % 3,5 7,9 % -6,4 % 5. Samsung 2,8 5,1 % 2,8 6,2 % 1,8 % ostatní 12,8 23,3 % 15,0 33,9 % -14,7 % Celkem 54,8 100,0 % 44,2 100,0 % 24,0 %

Zdroj: IDC

Graf – Výsledky trhu nositelné elektroniky v 3Q20 podle kategorie

Zdroj: IDC