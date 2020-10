IDC: Globální trh nositelné elektroniky si do roku 2024 udrží dvouciferný růst

Společnost IDC ve své prognóze uvádí, že v letošním roce se prodá celkem 396 milionů kusů nositelné elektroniky, což by představovalo meziroční nárůst o 14,5 %. Co víc, trh by měl až do roku 2024 růst v průměru o 12,4 %.

Trh v první polovině roku 2020 podle analytiků zaznamenal pozitivní výsledky, a to navzdory dopadu pandemie covidu-19 na globální ekonomiku. Přestože výrobci snížili produkci a koncoví uživatelé trávili většinu času doma, poptávka zůstala stabilní.

Růst poháněla zejména rekordní poptávka po chytrých sluchátkách, která vyrovnala mírně nižší zájem o chytré hodinky a náramky. Tento trend by se měl udržet i v druhé polovině roku, přičemž růst podpoří i uvedení nových produktů na trh.

Na pandemii chytřeji

IDC poukazuje na to, že spolu s poptávkou po nositelné elektronice stoupá i nabídka doplňkových služeb, včetně těch přímo reagujících na koronavirovou krizi, jako jsou například funkce pro monitoring bezpečného odstupu či detekce příznaků potenciálního onemocnění.

„Zařízení z kategorie nositelné elektroniky jsou ideální pro sběr uživatelských dat, služby zase poskytují užitečné informace. Společně tvoří virtuálního kouče, který uživatelům umožňuje lépe se rozhodovat a dosahovat cílů,“ vysvětluje Ramon T. Llamas z IDC.

Jitesh Ubrani z IDC upřesňuje, že výrobci rovněž pracují na systémech pro propojení jednotlivých zařízení, jako například spojení polohového a zvukového vstupu z reproduktorů s metrikami zdravotního stavu v chytrém náramku.

Není jack? Koupím bezdrátová sluchátka

Nejsilnější kategorií podle prognózy zůstanou sluchátka, jejichž prodej by měl do konce roku 2024 růst v průměru o 14,1 % ročně. Popularitu podle analytiků zvyšuje jak rostoucí počet výrobců, tak čím dál častější absence 3,5mm konektoru v mobilních telefonech.

Nejrychlejší průměrný růst by však podle IDC měla zaznamenat kategorie hodinek, jež zahrnuje chytré i základní hodiny, a to o 14,3 % ročně. Naopak prodej chytrých náramků poroste jen v průměru o 2,4 % ročně.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu podle produktových kategorií (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR* '20-'24 sluchátka 234,3 59,2 % 396,6 62,8 % 14,1 % hodinky 91,4 23,1 % 156,0 24,7 % 14,3 % náramky 67,7 17,1 % 74,4 11,8 % 2,4 % ostatní 2,6 0,6 % 4,8 0,8 % 16,7 % Celkem 396,0 100,0 % 631,7 100,0 % 12,4 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC