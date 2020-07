IDC: Globální trh IT služeb klesne, ale poskytovatelé vidí pandemii jako příležitost

Společnost IDC aktualizovala svoji prognózu pro globální trh IT a podnikových služeb, z níž vyplývá, že trh by měl letos oslabit o 2,8 %. Již pro následující rok však analytici předpovídají mírný růst o 1,4 %.

IDC podotýká, že tváří v tvář pandemii koronaviru a karanténním opatřením se poskytovatelé služeb rychle přizpůsobili práce z domova; většina poskytovatelů navíc považuje současnou situaci za další posunutí organizací směrem k digitalizaci.

„Schopnost poskytovatelů služeb přizpůsobit se kritické situaci ukazuje, jak odolní a pohotoví mohou být prodejci i kupující v digitálním věku,“ komentuje Lisa Nagamineová z IDC.

Analytici zhoršili svoji vyhlídku pro tento rok hlavně kvůli většímu šoku na straně poptávky. Květnová zpráva o světovém HDP totiž odhalila, že všechny hlavní trhy vykázaly výraznější zpomalení nebo prudší poklesy ekonomiky, než naznačovaly březnové odhady.

Pandemie se více podepsala na evropských trzích

Trh služeb v Severní a Jižní Americe by měl podle aktuálních předpokladů klesnout meziročně o 2,5 %, již v roce 2021 by však měl vykázat 2% růst. Pandemie podle IDC hůře zasáhla západní Evropu – tamní trhy by měly letos oslabit o 5,2 %.

Analytici rovněž zhoršili krátkodobý výhled pro střední a východní Evropu, na druhou stranu vylepšili středně a dlouhodobý výhled. Prognózu ovlivňují zejména měnící se podmínky v Rusku související s pandemií a cenami ropy.

Trh v regionu MEA by se měl rovněž propadnout o více než 5 %, ovšem i zde analytická společnost předpovídá rychlé zotavení a návrat k situaci před vypuknutím pandemie. Asijsko-pacifický region by pak měl letos oslabit o mírných 1,1 %.

„I nadále budeme svědky toho, že trh služeb poroste rychleji než HDP,“ říká Xiao-Fei Zhang z IDC. „Pandemie dočasně pozastavuje některé projekty, tento pokles ovšem zmírní oblast řízených a podpůrných služeb,“ dodává.

Zdroj: IDC