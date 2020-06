IDC: Globální trh externích podnikových úložišť se v prvním kvartálu smrštil o 8 %

Společnost IDC přináší nepovzbudivé zprávy z celosvětového trhu externích podnikových úložišť. Tržby totiž v prvním čtvrtletí 2020 meziročně oslabil o 8,2 % na 6,5 miliardy dolarů. Pozitivní je však fakt, že objem kapacity OEM vzrostl o 3 % na 17,3 exabajtu.

Neformální skupina výrobců s názvem ODM, která dodává produkty přímo provozovatelům obřích datacenter, navzdory turbulentní situaci ve sledovaném období zvýšila tržby o 6,9 % na 4,9 miliardy dolarů.

Objem kapacity se ovšem meziročně propadl o 20,2 % na 54,8 exabajtu. Celkový objem kapacity (externí OEM + skupina ODM + serverová úložiště) pak v prvním kvartálu letošního roku klesl o 18,1 % na 92,7 exabajtu.

„ODM využili zvýšené poptávky ze strany hyperškálovatelných center; ta by se měla udržet i v celé první půlce roku, jelikož řada podniků zavádí práci na dálku jako firemní standard,“ vysvětluje Sebastian Lagana z IDC.

Pandemie více zasáhla hybridní pole

Analytická společnost dále informuje, že celkové tržby trhu celoflashových polí (AFA) na začátku roku stagnovaly při téměř zanedbatelném růstu o 0,4 % na 2,8 miliardy dolarů. Trh hybridních polí (HFA) pak klesl o 11,5 % na 2,5 miliardy dolarů.

Z geografického hlediska se výrobcům nejvíce dařilo v Latinské Americe, kde tržby vystřelily o 19,9 %. Jediným dalším rostoucím regionem byla Kanada, kde se poptávka zvýšila o 6,4 %. Všechny ostatní oblasti podle analytiků skončily v červených číslech.

Japonsko kleslo o 4,3 %, Čína o 7,8 % a zbytek asijskopacifického regionu o 8,5 %. Ještě hůře ale dopadly Spojené státy a region EMEA, kde se tržby propadly o 10 %, resp. o 10,2 %.

Úspěšné tažení Huawei

Z hlediska jednotlivých výrobců nejvýrazněji klesaly tržbyspolečnostem NetApp a HPE/New H3C Group, a to o 20 %, resp. 17 %. S přehledem vedoucí Dell si na začátku roku co do tržeb pohoršil o 8,2 %.

Podobným tempem (o 8,5 %) oslabilo i Hitachi na čtvrté příčce. Naopak trojice IBM, Pure Storage a Huawei na začátku roku dokázala růst, v případě Huawei dokonce o 17,7 %. Tržby ostatních výrobců klesly v průměru o 6,4 %.

Tabulka – Výsledky trhu externích úložišť v 1Q20 (miliony dolarů)

Výrobce Tržby 1Q20 Podíl 1Q20 Tržby 1Q19 Podíl 1Q19 Meziroč. změna 1. Dell 2 162,0 33,2 % 2 355,9 33,2 % -8,2 % 2. NetApp 715,7 11,0 % 894,9 12,6 % -20,0 % 3. HPE

646,2 9,9 % 778,2 11,0 % -17,0 % 4. Hitachi 430,3 6,6 % 470,5 6,6 % -8,5 % 5. IBM* 332,1 5,1 % 320,0 4,5 % 3,8 % 5. Pure Storage* 311,7 4,8 % 289,5 4,1 % 7,7 % 5. Huawei* 270,7 4,2 % 230,0 3,2 % 17,7 % ostatní 1 652,9 25,3 % 1 766,5 24,9 % -6,4 % Celkem 6 521,7 100,0 % 7 105,4 100,0 % -8,2 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf – Top 5 výrobců podle podílu na trhu

Zdroj: IDC