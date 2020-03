IDC: Globální trh chytrých telefonů je na trní, koronavirus ovlivní krátkodobý výhled

Společnost IDC ve své zprávě uvádí, že očekávané oživení celosvětového trhu chytrých telefonů v letošním roce negativně ovlivní epidemie koronaviru COVID-19. Analytici odhadují, že dodávky v roce 2020 klesnou o 2,3 % na 1,3 miliardy zařízení.

Koronavirus by měl podle IDC zasáhnout hlavně do první poloviny roku, kdy by se měl prodej chytrých telefonů meziročně propadnout o 10,6 %. V roce 2021 by se však trh měl vrátit k růstu, především díky širší dostupnosti mobilů podporujících 5G.

Analytická společnost sestavila trojici prognóz – optimistickou, pravděpodobnou a pesimistickou. Nejpravděpodobnější se podle IDC jeví scénář, že výroba v čínských továrnách se postupně vrátí k normálu.

Propad v poptávce na čínském trhu by se měl srovnat na konci roku, a to především díky vládním pobídkám a dotacím. Globální dodávky chytrých telefonů by se ve čtvrtém kvartálu měly dostat na podobnou úroveň jako před vypuknutím epidemie.

Online nákupy, trvalý posun v nákupním chování?

„Výrobcům ztíží produkci a uvádění nových zařízení zejména nedostatky komponent, uzavírání továren, karanténa, logistické problémy a omezení cestování,“ říká Sangeetika Srivastavaová z IDC. „Situace by se měla stabilizovat ve třetím kvartálu.“

Analytici zároveň doplňují, že společnosti budou pravděpodobně upravovat své trajektorie uvádění nových modelů na trh, jelikož právě v únoru a březnu zpravidla dochází k posledním úpravám mobilů, jež mají být představeny v první polovině roku.

„V Číně jakožto v epicentru nákazy by se trh v prvním čtvrtletí mohl propadnout až o 40 %,“ naznačuje Will Wong z IDC. „Přestože by v průběhu března mohlo dojít k jistému oživení, trh se pravděpodobně nedostane na čísla z roku 2019.“

Wong dodává, že kupující si budou mobily pořizovat zejména z internetových obchodů, což by mohlo vyústit v trvalý posun v nákupním chování.

IDC ještě dodává, že výrobci, jež dokážou efektivně pomoci maloobchodním prodejním kanálům, jež epidemie zasáhne v největší míře, by si po skončení krizové situaci mohli zajistit více příležitostí dlouhodobého charakteru.

Tabulka 1 – Změna meziroční prognózy (miliony kusů)

Vydání prognózy Prodej 2020 Meziroč. změna 2020 Prodej 2021 Meziroč. změna 2021 listopad 2019 1 403,6 1,5 % 1 437,0 2,4 % únor 2020 1 339,8 -2,3 % 1 424,2 6,3 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Změna mezikvartální prognózy



Vydání prognózy 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 listopad 2019 -0,3 % 0,3 % 0,8 % 4,9 % únor 2020 -14,5 % -6,9 % 1,8 % 8,0 %

Zdroj: IDC