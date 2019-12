IDC: Globální prodej velkoformátových tiskáren znovu poklesl, ale jen mírně

Společnost IDC uvádí, že celosvětový trh velkoformátových tiskáren ve třetím čtvrtletí 2019 poklesl o mírných 0,5 % oproti předchozímu kvartálu. Analytici však poukazují, že některé kategorie trhu vykázaly neočekávaný růst.

„Růst v některých technologických segmentech podpořily nové produkty a agresivní marketing,“ říká Tim Greene z IDC. „Širší možnosti využití zase zvyšují investice do UV a textilních tiskáren.“

Silný kvartál má za sebou i náš region střední a východní Evropy, jehož výsledky vyrovnaly klesající prodeje v západní Evropě. Poptávka v Severní Americe stoupla o více než 4 % především díky 9% růstu v USA.

New Century nakouklo do nejsilnější pětky

Co se týče jednotlivých výrobců, v žebříčku nejsilnější pětice nedošlo k žádným výrazným změnám. Na prvním místě se drží HP a 33,8% podílem prodaných zařízení, následované společností Canon se zhruba pětinovým podílem.

Na Canon se dotahuje Epson s 17,1% podílem, přičemž IDC poukazuje na jeho nově uvedené velkoformátové tiskárny EcoTank pro úsporný tisk. Mimaki a New Century pak co do počtu prodaných zařízení paběrkují s podíly 3,0 %, resp. 2,4 %.

Tabulka – Srovnání největších výrobců podle podílu

Výrobce Podíl prodeje 3Q19 Podíl obratu 3Q19 1. HP 33,8 % 22,3 % 2. Canon 19,4 % 10,0 % 3. Epson 17,1 % 8,5 % 4. Mimaki 3,0 % 7,9 % 5. New Century 2,4 % 0,7 % ostatní 24,3 % 50,6 % Celkem 100,0 % 100,0 %

Zdroj: IDC

Graf – Srovnání největších výrobců podle podílu

Zdroj: IDC