IDC: Gaming v EMEA zažívá boom, ekonomickému ochlazení navzdory

Společnost IDC přináší povzbudivé zprávy z trhu herních desktopů a notebooků v regionu EMEA. Ten ve druhém čtvrtletí posílil o silných 33 % na 2 miliony prodaných zařízení. Co víc, analytici si udržují optimismus i do budoucna.

Ve třetím kvartálu by trh měl vyrůst o 26,3 %, v závěru roku pak o 10,1 %; za celý rok 2020 by tak gamingový trh v EMEA mohl vykázat meziroční růst o 16,4 %. Do konce prognózovaného období by pak měl posilovat v průměru o 1,4 % ročně.

Herní železo se v regálech ani neohřálo

Trh herních desktopů a notebooků v západní Evropě v druhém čtvrtletí zaznamenal výrazný 29,6% růst. Pandemie koronaviru povzbudila apetit spotřebitelů, zejména pak těch domácnostní, které do té doby vlastnily jen jedno výpočetní zařízení.

Více se podle analytické společnosti dařilo herním notebookům, jejichž prodej meziročně vzrostl o 40,7 %, o solidních 12,9 % vyrostla poptávka i po desktopech.

„Počet aktivních hráčů v přímém důsledku izolačních opatření raketově vzrostl,“ vysvětluje Liam Hall z IDC. „V druhém kvartálu šel veškerý herní hardware doslova na dračku. V případě větší dostupnosti zásob by prodeje byly ještě vyšší.

Hall dále vysvětluje, že o herní vybavení se nezajímali jen noví hráči, ale i gameři, kteří přes léto nevyrazili na dovolenou a uspořené peníze investovali do upgradu herních zařízení. Ovšem ti, co kvůli pandemii přišli o práci, naopak museli upgrade odložit.

Prodej v CEE rostl o bezmála 40 %

IDC informuje, že trh herních PC ve střední a východní Evropě a v regionu MEA v druhém kvartálu 2020 vyrostl o silných 39,8 %, resp. 36,1 %. Poptávka bude podle analytiků vysoká do konce roku, v tom následujícím už ale bude zpomalovat.

Přestože zájem o notebooky je mnohem vyšší, desktopy si udrží své právoplatné místo zejména mezi těmi hráči, kteří chtějí mít možnost snadno upravovat svá zařízení podle vlastních potřeb.

Z dlouhodobého hlediska však bude prodej herních stolních PC klesat — do roku 2024 v průměru o 3,4 %. Podobným tempem by měl naopak růst prodej herních notebooků — do konce prognózovaného období v průměru o 3,8 % ročně.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu 2020-2024 (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR* '20-'24 desktopy 2,980 36,3 % 2,599 30,0 % -3,4 % notebooky 5,233 63,7 % 6,071 70,0 % 3,8 % Celkem 8,213 100,0 % 8,670 100,0 % 1,4%

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC