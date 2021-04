IDC: Evropský trh zařízení pro chytrou domácnost v 4Q20 triumfoval, vyrostl o 12,2 %

Společnost IDC informuje, že trh zařízení pro chytrou domácnost v Evropě v posledním kvartálu loňského roku posílil o 12,2 % na 41,3 milionu kusů zařízení. K růstu podle analytiků výrazně přispěly chytré televizory, které v 1H20 zaznamenaly propad.

„Po negativní první polovině roku 2020 se trh zařízení pro inteligentní domácnost zotavil a ukázal pokračující růst a zájem spotřebitelů,“ shrnuje situaci Antonio Arantes z IDC.

Jan Přenosil z IDC upřesňuje, že trh ve střední a východní Evropě ve sledovaném období meziročně vyrostl o 6,4 %. Hnacím motorem růstu je podle něj kategorie video zábavy.

„Dobré výsledky jsme zaznamenali v kategoriích souvisejících s jinými domácími zařízeními, jako je monitorování a zabezpečení domácnosti, termostaty a osvětlení. Struktura výdajů domácností se během pandemie se změnila; spotřebitelé se aktuálně více zaměřují na vylepšování svých domovů,“ vysvětluje.

Vyrovnaný růst napříč kategoriemi

Kategorie zařízení pro video zábavu tvořila na konci roku 48,4 % trhu – prodeje meziročně vzrostly o 11,4 % na více než 20 milionů kusů. díky uvedení nových produktů, jako je Google Chromecast s Google TV a nový Amazon Fire TV Stick, stouply dodávky adaptérů pro digitální média o 35,4 %.

Chytré reproduktory se ve sledovaném období udržely na pozitivní trajektorii; tato kategorie meziročně vyrostla o 11,9 % a aktuálně tvoří 28 % trhu. Evropskou jedničkou a dvojkou mezi chytrými reproduktory zůstávají Amazon a Google.

Kategorie chytrého osvětlení, zařízení pro zabezpečení domácnosti a termostatů ve čtvrtém kvartálu 2020 vykázala svůj nejvýraznější růst za celý rok, konkrétně o 12,2 % na 8 milionů jednotek.

Samsung a LG mírně oslabili

Z hlediska jednotlivých výrobců zůstává v čele evropského žebříčku Amazon, jenž vyrostl o silných 10,1 %. Ještě lépe si vedl druhý Google, který si meziročně polepšil o 27,4 %. Mírný pokles o 2,4 % vykázal třetí Samsung.

V plusu na konci loňského roku skončilo ještě LG, které meziročně zvýšilo prodeje o 7,6 % a nadále drží zhruba desetinu trhu. Nejhorší výsledek z nejsilnější pětice výrobců zaznamenalo Sony, které si pohoršilo o 4,3 %.

Co se týče vyhlídek do budoucna, IDC odhaduje, že v roce 2025 se na evropském trhu prodá 210 milionů kusů zařízení pro chytrou domácnost. Trh by tak měl do konce prognózovaného období růst v průměru o 14,94 % ročně.

Tabulka 1 – Top 5 výrobců v Evropě 4Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 4Q20 Podíl 4Q20 Prodej 4Q19 Podíl 4Q19 Meziroč. změna 1. Amazon 7,477 18,1 % 6,788 18,4 % 10,1 % 2. Google 5,164 12,5 % 4,053 11,0 % 27,4 % 3. Samsung 4,915 11,9 % 5,035 13,7 % -2,4 % 4. LG 4,330 10,5 % 4,024 10,9 % 7,6 % 5. Sony 1,925 4,7 % 2,011 5,5 % -4,3 % ostatní 17,511 42,3 % 14,912 40,5 % 17,4 % Celkem 41,322 100,0 % 36,823 100,0 % 12,2 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Prognóza vývoje prodeje podle typu zařízení (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2025 Podíl 2025 CAGR '20-'25 video 53,089 50,7 % 76,287 39,3 % 7,52 % audio 25,356 24,2 % 50,850 24,2 % 14,93 % osvětlení 6,916 6,6 % 25,147 18,3 % 40,86 % zabezpečení 11,647 11,1 % 38,356 12,0 % 16,64 % termostaty 2,974 2,8 % 6,759 3,2 % 17,85 % ostatní 4,644 4,6 % 12,522 6,0 % 21,94 % Celkem 104,626 100,0 % 209,921 100,0 % 14,9 %

Zdroj: IDC