IDC: Evropa ukazuje odolnost, výdaje na AI se letos vyšplhají na 12 miliard dolarů

Společnost IDC odhaduje, že evropské investice do umělé inteligence (AI) v roce 2021 dosáhnout 12 miliard dolarů. Ještě pozitivnější zprávou podle analytiků je, že AI v Evropě by měl až do roku 2024 růst solidním dvouciferným tempem.

„Covid-19 byl spouštěčem investic do umělé inteligence u některých odvětví, jako je například zdravotní péče,“ popisuje Andrea Minonneová z IDC s tím, že nemocnice v celé Evropě nasadily AI pro různé případy použití od automatizované diagnostiky až po plánování kapacity.

„Na druhou stranu jiná odvětví, jako je maloobchod, doprava a osobní a spotřebitelské služby, musela své investice do AI pozastavit. To se týkalo zejména řešení v oblasti personalizovaných zákaznických zkušeností v kamenných obchodech,“ dodává.

Od zážitku v obchodě k zážitkům v e-shopu

IDC uvádí, že pandemie covidu-19 přinesla revoluci ve způsobu, jakým mnoho průmyslových odvětví funguje. Kritická situace je přinutila změnit nejen své obchodní procesy, ale také produkty, služby a zkušenosti, které dodávají.

Mnoho maloobchodů se kvůli lockdownovým opatřením muselo přesunout do virtuálního prostoru. Nové realitě se museli přizpůsobit i zákazníci, což vyvolalo výraznou změnu v jejich nákupním chování.

Nakupování online je podle IDC nový normál. Z tohoto důvodu maloobchodníci pečlivě zkoumají možnosti, které jim AI nabízí, jako jsou chatboty, optimalizace cen a automatizované doporučování produktů.

Totéž platí pro dopravu, která byla omezením mobility těžce zasažená a místo významných inovací se musela uchýlit k omezování nákladů, alespoň do doby, než dojde k oživení průmyslu. Z tohoto důvodu IDC odhaduje, že růst investice do AI ze strany dopravních společností bude letos podprůměrný.

Zdroj: IDC