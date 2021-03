IDC: Euforie se nekoná, trh chytrých telefonů v EMEA v roce 2020 oslabil o 4,2 %

Společnost IDC ve své zprávě uvádí, že trh chytrých telefonů v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA) vloni vykázal nejslabší výsledky za posledních šest let. Není překvapením, že za 4,2% poklesem prodejů stojí pandemie covidu-19.

Evropský trh v roce 2020 oslabil o 4,9 % na 195,2 milionu prodaných zařízení. Co do hodnoty trh ztratil 3,0 % a utržil 82,4 milionu dolarů. Analytici očekávají, že evropský trh v letošním roce nepatrně poroste jak co do počtu prodaných kusů, tak co do hodnoty.

IDC zjistilo, že průměrná cena chytrých telefonů s operačním systémem Android v Evropě loňském roce vlivem konkurenčních bojů na 278 dolarů, což představuje meziroční pokles o 8,5 %. Naopak průměrná prodejní cena zařízení značky Apple vyrostla na 894 dolarů.

V Evropě stále dominuje Samsung

Co se jednotlivých výrobců týče, neohroženým lídrem evropského trhu zůstává Samsung, a to přestože v roce 2020 prodal o 15,9 % méně chytrých telefonů než předloni. Lepší výsledek si připsal druhý Apple, jenž vyrostl o 10 %.

Úspěšný rok za sebou mají i výrobci Transmission a Xiaomi, kteří vloni vykázali 31,1%, resp. 66,4% růst prodejů. Naopak Huawei vlivem geopolitických omezení v meziročním srovnání oslabilo o 35,8 %.

Tabulka – Výsledky prodeje chytrých telefonů v EMEA v roce 2020 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2019 Podíl 2019 Meziroč. změna 1. Samsung 99,7 28,9 % 118,5 32,9 % -15,9 % 2. Apple 53,2 15,4 % 48,3 13,4 % 10,0 % 3. Transsion 47,0 13,6 % 35,9 10,0 % 31,1 % 4. Xiaomi 41,1 11,9 % 24,7 6,8 % 66,4 % 5. Huawei 44,0 12,7 % 68,5 19,0 % -35,8 % ostatní 60,2 17,5 % 64,5 17,9 % -6,7 % Celkem 345,2 100 % 360,4 100 % -4,2 %

Zdroj: IDC