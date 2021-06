IDC: Dobré zprávy, výdaje na IT v České republice letos vyrostou o 3,7 %

Společnost IDC ve své aktuální prognóze odhaduje, že trh IT v České republice v roce 2021 vyroste o 3,7 %. Situaci nahrává, že organizaci obnovují digitální transformaci a další IT projekty, které kvůli pandemii covidu-19 odložily.

Analytici rovněž informují, že tuzemské výdaje na IT v loňském roste stouply o 2,7 % na bezmála 10,5 miliardy dolarů. Pandemická krize donutila české organizace věnovat se řešením na vzdálenou práci a komunikaci.

Ruku v ruce s tím šla zvýšená poptávka po cloudu – výdaje na infrastrukturu jako službu (IaaS) v roce 2020 vzrostly o výrazných 30 %. Prodeje zařízení (především notebooků a tabletů) pak meziročně stouply o desetinu.

Prodeje chytrých mobilů stoupnou o desetinu

IDC v tomto kontextu odhaduje, že v souladu s 3,8% růstem českého HDP dojde i k rozpínání trhů se softwarem a službami, včetně bezpečnostních a zákaznických služeb či aplikací zaměřených na reklamu, marketing a HR.

Analytici předpovídají, že hodnota českého trhu chytrých telefonů v letošním roce vyroste o více než 11 %. Díky podpoře práce na dálku by měla posílit i poptávka po tiskových zařízeních, a to meziročně o 6 %.

Růst výdajů na IaaS by podle analytické společnosti měl v roce 2021 poněkud zpomalit, i tak by ale mělo dojít k meziročnímu zlepšení o 27,3 %. Tržby ze zařízení by naopak měly klesnout o 2,7 %, a to zejména kvůli nasycenému trhu tabletů.

