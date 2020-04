IDC: Dobrá zpráva, trh cloudové infrastruktury si v roce 2019 udržel růst

Společnost IDC uvádí, že celosvětové výdaje na IT infrastrukturu (servery, switche a úložiště) pro cloudová prostředí včetně veřejného a soukromého cloudu v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně stouply o 12,4 % na 19,4 miliardy dolarů.

Jedná se o dobrou zprávu, jelikož globální trh ve druhém a třetím kvartálu oslaboval. I díky dvoucifernému růst na sklonku roku trh za celý rok 2019 skončil v zelených číslech – ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o 2,1 % na 66,8 miliardy dolarů.

Analytici ovšem dodávají, že celkový trh IT infrastruktury se po silném předloňském výkonu nadále trápí. Ve čtvrtém kvartálu 2019 si sice polepšil o 3,3 % na 38,1 miliardy dolarů, za celý rok však oslabil o 1,1 % na 134,4 miliardy.

Veřejný cloud se na konci roku vzchopil

Většinu poptávky v posledním čtvrtletí obstaral veřejný cloud, jenž zaznamenal meziroční nárůst o 14,5 % na 13,3 miliardy dolarů. Tento segment je však podle IDC poměrně volatilní a za celý rok 2019 stagnoval při růstu o 0,1 % na 45,2 miliardy dolarů.

Oproti tomu výdaje na soukromý cloud na konci roku vzrostly o 8,2 % na 6,1 miliardy dolarů, přičemž podobným tempem rostly i za celý rok. Analytická společnost uvádí, že tento segment vloni posílil o 6,6 % na 21,6 miliardy dolarů.

Z hlediska jednotlivých produktových kategorií se ve sledovaném období nejvíce dařilo úložištím, jejichž prodej stoupl o 15,1 % na 6,6 miliardy dolarů. Výdaje na switche na druhou stranu klesly o 3,9 % na 2 miliardy.

Vyhlídky do budoucna nejsou černé

IDC odhaduje, že i přes následky pandemie koronaviru a s tím související ekonomické krizi se trhu cloudové infrastruktury podaří zachovat růst. Výdaje by v letošním roce měly stoupnout o 3,6 % na 69,2 miliardy dolarů.

Naopak investice do necloudové IT infrastruktury by měly podle analytiků klesnout o 9,2 % na 61,4 miliardy dolarů. Celkové výdaje na IT infrastrukturu by v letošním roce měly klesnout o mírných 2,9 % na 130,6 miliardy dolarů.

„Přestože se rozpočty na podnikové IT v průběhu roku zmenší, dá se očekávat, že poroste poptávka po veřejném cloudu,“ domnívá se Kuba Storalski z IDC. „Ta bude mít souvislost s rostoucím počtem zaměstnanců pracujících z domova i snahami podniků ušetřit peníze přesunem pracovní zátěže do cloudu.“

Nová pětiletá prognóza společnosti IDC počítá s tím, že výdaje na cloudovou infrastrukturu se v roce 2024 vyšplhají na 100,1 miliardy dolarů. Trh by měl růst v průměru o 8,4 % ročně.

Investice do necloudové infrastruktury by pak měly do roku 2024 oslabovat v průměru o nepatrných 0,7 % ročně na 65,3 miliardy dolarů. Celkové výdaje na IT infrastrukturu pak porostou v průměru o 4,2 % ročně na 165,4 miliardy.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury (miliony dolarů)

Výrobce Příjmy 4Q19 Podíl 4Q19 Příjmy 4Q18 Podíl 4Q18 Meziroč. změna 1. Dell 2 701 14,5 % 2 751 16,8 % -1,8 % 2. HPE 2 162 11,6 % 1 943 11,9 % 11,3 % 3. Cisco* 1 098 5,9 % 1 139 7,0 % -3,6 % 3. Inspur* 1 087 5,9 % 950 5,8 % 14,5 % 5. Huawei* 873 4,7 % 878 5,4 % -0,5 % 5. Lenovo* 810 4,4 % 850 5,2 % -4,7 % ODM výrobci 6 309 34,0 % 4 519 27,7 % 39,6 % ostatní 3 524 19,0 % 3 309 20,3 % 6,5 % Celkem 18 563 100,0 % 16 337 100,0 % 13,6 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2018-2024 podle typu užití

Zdroj: IDC