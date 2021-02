IDC: Česká veřejná správa v roce 2020 o třetinu zvýšila výdaje na veřejné cloudové služby

Společnost IDC informuje, že tuzemská veřejná správa vloni o třetinu navýšila odběr cloudových služeb, konkrétně typu software jako služba. Podle analytiků jde pravděpodobně o jeden z důsledků pandemie covidu-19 a souvisejících opatření.

Dobrou zprávou podle analytické společnosti je, že zvýšená poptávka české veřejné správy po službách typu SaaS přetrvá i v letošním roce, kdy meziročně vzroste zhruba o čtvrtinu.

IDC uvádí, že po loňském poklesu výdajů české veřejné správy na informační technologie, očekávají analytici poměrně rychlý návrat k mírnému růstu. Do dvou let by se měl projevit ve všech sledovaných technologických kategoriích.

Technologický progres

Hlavní pozornost tuzemská veřejná správa zaměří na nákup IT služeb. Měnící se struktura technologických výdajů podle IDC naznačuje, že i česká veřejná správa postupně přechází na modernější a flexibilnější modely zajištění a provozu IT zdrojů.

On-premise řešení, která historicky tvoří naprostou většinu informačních a komunikačních systémů veřejné správy, bude i nadále udržovat a spravovat. Výdaje na ně ovšem podle analytiků v následujících letech o jednotky procent poklesnou.

Velký potenciál české veřejné správě skýtají všechny formy cloud computingu. Řešení kategorie software jako služba (SaaS) ve větším měřítku pořizovala již v minulém roce. Podle aktuální predikce IDC bude česká veřejná správa v následujících dvou letech zvyšovat výdaje na služby SaaS dvouciferným tempem.

Pandemická dvouletka

IDC dále píše, že pandemie covidu-19 zviditelnila potřebu anebo přínos některých technologií ve veřejné správě, kde došlo k praktické aplikaci modelu vzdálené práce, jenž vyžaduje pořízení poměrně specifického aplikačního vybavení.

Mezi takové vybavení patří zejména nástroje pro spolupráci a komunikaci. Česká veřejná správa na ně vloni dle analýzy vynaložila o 36,2 % více prostředků než v roce 2019. I letos analytici v této kategorii předvídají bezmála třetinový meziroční nárůst.

V dalších letech ale jeho tempo podle IDC rychle opadne. Analytická společnost pro srovnání dodává, že nárůst výdajů veřejné správy na nástroje pro spolupráci a komunikaci v celé Evropě roste v uvedených letech asi o 10 % bodů pomaleji.

Rostly i výdaje na antiviry

Práce z domova s sebou podle informací řady bezpečnostních firem přinesla nárůst kybernetických útoků. Česká veřejná správa podle IDC nejspíše i v souvislosti s nimi navýšila vloni meziroční výdaje na bezpečnostní software o téměř 13 %.

Letos i příští rok bude mít dle predikce analytiků růst téměř desetinovou hodnotu. Ve srovnání s Evropou česká veřejná správa v tomto ohledu mírně zaostává.

„Technologický vývoj v české veřejné správě rozhodně nestagnuje, ne všechny změny jsou ale pro veřejnost okamžitě viditelné,“ říká Dana Vaníčková, country director CZ&SK společnosti IDC.

„Pružnější přístup k technologiím, jejich pořizování a nasazování, si ostatně vyžaduje také specifická situace, v níž již druhým rokem žijeme,“ dodává.

Zdroj: IDC