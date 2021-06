IDC: Certifikovaní zaměstnanci jsou o třetinu efektivnější než ti bez certifikátu

Společnost IDC zveřejnila studii s názvem The Business Value of Red Hat Certification, jež zdůrazňuje význam lidských znalostí pro úspěšnou digitální transformaci. Výzkum se zaměřil na zjištění, jaký mohou mít dobře připravené certifikace exponenciální dopad na hledání vhodných pracovníků.

Ve sponzorované studii prováděli výzkumníci IDC rozhovory s organizacemi z řad zákazníků společnosti Red Hat, jejichž zaměstnanci IT získávají a udržují si aktuální úroveň certifikací Red Hatu.

Dotazované společnosti zdůrazňují, že certifikovaní zaměstnanci se odlišují od ostatních zaměstnanců jak z hlediska dovedností, tak z hlediska hodnoty pro organizaci.

Respondenti rovněž uvádějí, že zaměstnanci, kteří získají a udržují si certifikaci Red Hat, mají vyšší kvalifikaci a lepší technologické znalosti než zaměstnanci bez certifikace.

Certifikace se zhodnotí již v horizontu tří let

Celkově organizace uvedly, že certifikovaní pracovníci vynikají schopností zavádět nákladově efektivnější a odolnější IT architektury pro optimalizaci nákladů na IT a vyšší úroveň kontinuity podnikání.

Zároveň jsou schopní používat kontejnery, Kubernetes a další technologie pro podporu agilnějších a efektivnějších vývojových činností, a používat znalosti a osvědčené postupy řešení a technologií Red Hat k efektivnější správě a provozu prostředí Red Hat.

Jedním z klíčových zjištění IDC studie je analýza nákladů a přínosů účastníků studie. IDC ROI analýza ukazuje 409% zhodnocení v horizontu tří let, přičemž diskontované úspory nákladů na IT infrastrukturu činí v průměru 1,66 milionu dolarů na organizaci za tři roky.

Kromě toho vývojáři, kteří získali a udržují certifikace Red Hat, podle studie vykazují o 24 % vyšší úroveň produktivity ve srovnání se svými necertifikovanými kolegy.

Certifikovaní zaměstnanci snižují náklady na infrastrukturu

Společnost IDC dále zjistila, že certifikovaní zaměstnanci mohou spravovat o 47 % více virtuálních počítačů (VM) a zvládnout větší objem práce ve srovnání s necertifikovanými zaměstnanci.

Účastníci studie zároveň uvádějí, že certifikovaní zaměstnanci jsou v průměru o 32 % efektivnější, což znamená, že týmy s certifikátem Red Hat čítající v průměru 10,7 zaměstnanců zvládnou objem práce 15,7 necertifikovaných zaměstnanců.

Výsledkem těchto odborných znalostí je uváděná schopnost nasazovat nové IT zdroje o 23-51 % rychleji s agilitou, která je základním kamenem úspěšného IT provozu a digitální transformace.

Z hlediska nákladů dotazovaní zákazníci společnosti Red Hat uvedli, že jim přítomnost zaměstnanců s certifikací umožnila provozovat ekvivalentní pracovní zátěže s o 13 % nižšími náklady na infrastrukturu, což jim dále umožnilo eliminovat nebo změnit využití v průměru devíti serverů.

