IDC: Celosvětový trh zařízení pro chytrou domácnost úspěšně odolává pandemii

Společnost IDC odhaduje, že globální trh zařízení pro chytrou domácnost v letošním roce vyroste o 4,1 % na 854 milionů prodaných kusů. Ještě lepší zprávou je, že poptávka by do roku 2024 měla růst v průměru o 14 % ročně.

„Trh zatím úspěšně odolává tlakům způsobeným pandemií covidu-19,“ říká Adam Wright z IDC. „Situaci rovněž nahrává fakt, že peníze, které by lidé utratili za cestování či návštěvy restaurací, ve velké míře investují právě do zařízení pro chytrou domácnost.“

Největší kategorií by podle analytiků měla zůstat zařízení pro videozábavu; ta by v roce 2024 měla tvořit téměř třetinu všech prodejů. Zájem o tuto kategorii poroste úměrně s klesajícími cenami a pokročilejšími funkcionalitami.

„Čím více bude v domácnostech připojených zařízení, tím náročnější budou požadavky na šířku pásma,“ naznačuje Jitesh Ubrani z IDC. „Dá se očekávat, se ruku v ruce s tímto trendem poroste i důležitost Wi-Fi 6.“

Trh by mohla mírně potrápit cenová citlivost spotřebitelů

Kategorie videozábavy by podle analytické společnosti měla do konce prognózovaného období růst v průměru o 6,3 % ročně. O něco lépe by si měla vést kategorie chytrých reproduktorů, jež by měla posilovat v průměru o 11,1 % ročně.

Analytici nicméně upozorňují, že tato kategorie bude čelit výzvám plynoucích z toho, že funkce chytrých reproduktorů budou stále častěji integrované do jiných typů zařízení. Dvouciferný průměrný růst by si měla udržet i kategorie zabezpečení.

Mezi faktory, které by mohly růst trhu zařízení pro chytrou domácnost v následujících letech brzdit, by podle analytiků mohly být obavy o bezpečnost a soukromí, cenová citlivost spotřebitelů na počáteční a průběžné náklady či nejistota na trhu práce.

Tabulka – Prognóza vývoje prodeje podle typu zařízení v letech 2020-2024 (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR '20–'24* video 353,9 41,4 % 451,2 31,3 % 6,3 % zabezpečení 166,3 19,5 % 303,5 21,1 % 16,2 % audio 133,7 15,6 % 203,9 14,1 % 11,1 % ostatní 200,2 23,4 % 483,1 33,5 % 24,6 % Celkem 854,1 100,0 % 1 441,7 100,0 % 14,0 %

složená roční míra růstu

Zdroj: IDC