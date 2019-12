IDC: Celosvětový trh ethernetových switchů a routerů povyrostl, ale jen minimálně

Společnost IDC hovoří o stagnaci globálních trhů switchů a routerů. Trh switchů pro 2. a 3. vrstvu ve třetím čtvrtletí 2019 vyrostl o zanedbatelných 0,1 % na 7,32 miliardy dolarů, trh routerů pro podniky a poskytovatele služeb pak posílil o 0,8 % na 3,74 miliardy.

Růst trhu switchů podle analytiků posiluje hlavně poptávka po zařízeních podporujících 100Gb ethernet, jejichž prodej stoupl o 57,2 % na 5,6 milionu kusů. Tento segment co do hodnoty posílil o 32,8 % na 1,44 miliardy dolarů.

Impozantní růst zaznamenaly i 25Gb switche, a to o 69,3 % na 463,4 milionu dolarů; těchto zařízení se prodalo o 68 % více než ve stejném období loňského roku. Solidně rostla i poptávka po tradičnějších řešeních, co do hodnoty ovšem ztrácela.

CEE táhlo dolů Rusko

Z geografického hlediska trhy zaznamenaly smíšené výsledky, přičemž Evropa spíše stagnovala. Náš region střední a východní Evropy meziročně poklesl o 9,0 %, zejména kvůli 13,9% propadu Ruska.

Západoevropský trh celkově oslabil o 6,1 %. Německo vykázalo 5,6% pokles, potěšily jen výsledky z dánského trhu, jenž posílil o 18,6 %. Na druhou stranu regionu MEA vyrostl o 9,3 %, asijskopacifický region (bez Japonska) pak o 1,3 %.

Japonsko zaznamenalo 4,6 % pokles, podobně jako Latinská Amerika (4,4 %) a Kanada (4,9 %). Další světlou výjimkou ve sledovaném období byly Spojené státy americké, kde trh vyrostl o mírných 2,6 %.

Smíšené výsledky výrobců

Jako na houpačce se ve třetím kvartálu dařilo i jednotlivým výrobcům. Vedoucí Cisco oslabilo o 5,6 % na trhu switchů a o 10,6 % na trhu routerů. Naopak Huawei v prvním případě vyrostlo o 4,4 % a ve druhém dokonce o 20,6 %.

Příjmy z prodeje switchů stouply i společnostem Arista Networks (o 14,3 %) a Juniper (o 4,5 %). Juniper ovšem vykázal 17,9% propad na trhu routerů. Negativní výsledek na trhu switchů zaznamenalo i HPE, kde oslabilo o 7 %.

Graf – Kvartální vývoj podílů největších výrobců switchů

Zdroj: IDC