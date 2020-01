IDC: Celosvětový trh cloudové infrastruktury znovu oslabil, ale překonal tradiční řešení

Společnost IDC ve své zprávě uvádí, že globální trh IT infrastruktury (serverů, úložišť a switchů) pro cloudová prostředí včetně veřejného a soukromého cloudu ve třetím kvartálu 2019 znovu poklesl, tentokrát ale o mírných 1,9 % na 16,8 miliardy dolarů.

Analytici zároveň mírně vylepšili odhad výdajů za celý rok 2019 na 65,4 miliardy dolarů, což by představovalo v zásadě stejný objem investic jako v roce 2018. Pokles globálního trhu ve třetím čtvrtletí způsobila zejména slabší poptávka po veřejném cloudu.

Ta dle IDC klesla i 3,7 % na 11,9 miliardy dolarů. Dobrou zprávou nicméně je, že oproti druhému čtvrtletí loňského roku stoupla bezmála o čtvrtinu. Výdaje na veřejný cloud za celý loňský rok dosáhly zhruba 44 miliard dolarů, pokles o 3,3 % oproti roku 2018.

Navzdory mírnému útlumu tvoří veřejný cloud většinu investic do cloudových IT prostředí. Na paty mu však šlape soukromý cloud, který vykazuje stabilní růst. Ten ve třetím čtvrtletí 2019 posílil o 3,2 % na téměř 5 miliard dolarů, za celý rok vyrostl zhruba o 7,2 % na 21,4 miliardy.

Předpověď jako na houpačce

IDC odhaduje, že i přes občasné čtvrtletní výkyvy budou investice do cloudové infrastruktury i nadále růst a stabilně překonávat výdaje na tradiční infrastrukturu. Ve třetím čtvrtletí tvořily tržby z cloudu 53,4 % výdajů na IT infrastrukturu.

Za celý rok však podle analytiků zůstanou těsně pod padesátiprocentní hranicí, a to na 49,8 %. Společnost předpovídá, že právě v roce 2020 se ručička trvale přehoupne na stranu cloudové infrastruktury.

Úspěch v CEE

Analytická společnost dále uvádí, že nejvýrazněji rostoucí kategorií byly v roce 2019 ethernetové switche, které posílily o 11,2 %. Výdaje na výpočetní platformy podle odhadů klesla o 3,1 %, investice do úložišť pak vyrostly o zanedbatelných 0,8 %.

Jednotlivé regiony vykázaly ve třetím čtvrtletí 2019 smíšené výsledky. Pokles zaznamenaly trhy v USA, západní Evropě a Latinské Americe, naopak náš region střední a východní Evropy patřil s 4,6% růstem mezi úspěšnější oblasti.

IDC ještě dodává, že prodej tradičních IT prostředí ve sledovaném období klesl o 7,7 %. Za celý rok 2019 zřejmě oslabil o 5,3 %. Analytici očekávají, že v roce 2023 budou investice do necloudové infrastruktury tvořit jen 41,9 % všech výdajů do IT infrastruktury.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury (miliony dolarů)

Výrobce Příjmy 3Q19 Podíl 3Q19 Příjmy 3Q18 Podíl 3Q18 Meziroč. změna 1. Dell 2 616 15,5 % 2 684 15,7 % -2,6 % 2. HPE 1 846 11,0 % 1 708 10,0 % 8,0 % 3. Inspur*

1 215 7,2 % 1 058 6,2 % 14,8 % 3. Cisco* 1 133 6,7 % 1 079 6,3 % 5,0 % 5. Lenovo 723 4,3 % 906 5,3 % -20,2 % ODM výrobci 5 687 33,8 % 6 087 35,5 % -6,6 % ostatní 3 607 21,4 % 3 607 21,1 % 0,0 % Celkem 16 827 100,0 % 17 129 100,0 % -1,8 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2017-2023 podle typu užití

Zdroj: IDC