IDC: Celosvětový prodej serverů ve třetím kvartálu mírně vzrostl, lídři ztráceli

Společnost IDC ve své aktuální zprávě informuje, že globální trh serverů v třetím čtvrtletí 2020 posílil o 2,2 % na 22,6 miliardy dolarů. Objem prodaných jednotek nicméně klesl o nepatrných 0,2 % na necelých 3,1 milionu kusů.

Tržby za volumové servery ve sledovaném období vzrostly o 5,8 % na 19 miliard dolarů, naopak prodej modelů střední třídy klesl o 13,9 % na necelých 2,6 miliardy. Poptávka po high-endových systémech se snížila o 12,6 % na 937 milionů.

„Globální poptávka po podnikových serverech byla během třetího čtvrtletí roku 2020 poněkud utlumená, i když jsme identifikovali jednotlivé oblasti se silnou poptávkou,“ říká Paul Maguranis z IDC.

Celosvětové výnosy serverů s procesory AMD podle něj meziročně vzrostly o 112,4 %, servery postavené na ARM meziročně posílily dokonce o 430,5 %. Je však nutno dodat, že uživatelská základna je malá.

Slabší výkon v EMEA

Z geografického hlediska ve třetím kvartálu 2020 nejrychleji rostly tržby v Číně, konkrétně meziročně o 14,2 %. Trhy v Severní Americe vykázaly mírný 1,8% růst, naopak region EMEA a Japonsko oslabovaly o 4,9 %, resp. 21,4 %.

Poptávka po x86 serverech ve sledovaném období stoupla o 1,6 % na necelých 21 miliard dolarů. Pozitivní zprávou podle analytiků je, že prodej non-x86 serverů v meziročním srovnání vyrostl o 10,4 % na zhruba 1,6 miliardy.

Mírné zaškobrtnutí lídrů trhu

Co se jednotlivých výrobců týče, o pomyslný trůn co do tržeb se ve třetím čtvrtletí podělily společnosti Dell a HPE, jež aktuálně drží 16,7 %, resp. 15,9 % trhu. Dellu nicméně meziročně poklesly tržby o 0,6 %, HPE o 3,8 %.

Na třetí příčce skončil Inspur s 9,4% podílem na trhu a 6% poklesem tržeb. Dařilo se čtvrtému Huawei, které posílilo o 13,8 % a jen zanedbatelně tak přeskočilo Lenovo, které naopak vykázalo téměř 20% propad tržeb.

Tabulka 1 – Výsledky trhu serverů v 3Q20 podle tržeb (miliony dolarů)

Výrobce Podíl 3Q20 Prodej 3Q20 Podíl 3Q19 Prodej 3Q19 Meziroč. změna 1. Dell*

3 757,8 16,65 % 3 779,1 17,12 % -0,6 % 1. HPE* 3 596,9 15,94 % 3 737,9 16,93 % -3,8 % 3. Inspur 2,114,7 9,37 % 1 973,3 8,94 % 7,2 % 4. Lenovo 1 326,0 5,88 % 1 189,8 5,39 % 11,4 % 5. Huawei 1 098,9 4,87 % 916,7 4,15 % 19,9 % ODM výrobci 6 303,3 28,03 % 5 816,0 26,34 % 8,4 % ostatní 4 367,9 19,36 % 4 663,8 21,13 % -6,3 % Celkem 22 565,6 100 % 22 076,6 100 % 2,2 %

*statistická remíza

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Výsledky trhu serverů v 3Q20 (kusy)

Výrobce Prodej 3Q20 Podíl 3Q20 Prodej 3Q19 Podíl 3Q19 Meziroč. změna 1. Dell 502 409 16,39 % 502 306 16,36 % 0,0 % 2. HPE

425 117 13,87 % 459 395 14,96 % -7,5 % 3. Inspur 296 121 9,66 % 314 975 10,26 % -6,0 % 4. Huawei* 177 729 5,80 % 156 150 5,08 % 13,8 % 4. Lenovo* 163 908 5,35 % 204 040 6,64 % -19,7 % ODM výrobci 989 024 32,26 % 896 625 29,19 % 10,3 % ostatní 511 482 16,68 % 537 752 17,51 % -4,9 % Celkem 3 065 791 100 % 3 071 244 100 % -0,2 %

*statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf – Největší výrobci podle tržního podílu

Zdroj: IDC