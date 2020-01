IDC: Celosvětové výdaje na robotiku a drony letos dosáhnou bezmála 130 miliard dolarů

Společnost IDC předpovídá, že globální výdaje na robotické systémy a drony se v roce 2020 vyšplhají na 128,7 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 17,1 %. Do roku 2023 by výdaje měly růst v průměru o 19,8 % ročně.

Analytici odhadují, že robotické systémy si v prognózovaném období ukousnou výrazně větší díl výdajů. Investice do nich by letos měly dosáhnout 112,4 miliard dolarů. Segment dronů na druhou stranu vykáže vyšší průměrný růst.

Zatímco robotické systémy porostou do roku 2023 v průměru o 17,8 % ročně, poptávka po dronech bude stoupat v průměru o 33,3 % ročně.

30 miliard dolarů na průmyslové a servisní roboty

IDC uvádí, že trhu robotiky bude dominovat poptávka po hardwaru, přičemž 60 % veškerých výdajů půjde na robotické systémy, systémový hardware a doplňkový hardware. Investice do průmyslových a servisních robotů překonají 30 miliard dolarů.

Výdaje na software související s robotikou budou podle analytiků směřovat z větší části do ovládacích aplikací. O investice do služeb se podělí několik segmentů od systémové integrace, správu aplikací a jejich nasazení až po podporu hardwaru.

Analytická společnost zároveň očekává, že výdaje na služby porostou mírně rychleji (v průměru o 21,3 % ročně) než výdaje na software a hardware, které budou stoupat v průměru o 21,2 %, resp. 15,5 % ročně.

„Vývoj softwaru patří mezi nejdůležitější trendy, jež aktuálně formují robotický průmysl,“ říká Remy Glaisner z IDC. „Poskytovatelé řešení do robotických postupně integrují nové softwarové funkce, často cloudové.“

Po robotech prahne hlavně diskrétní výroba

O téměř polovinu investic do robotických systémů se postará diskrétní výroba; IDC odhaduje, že v roce 2020 utratí zhruba 53,8 miliardy dolarů. Dalšími odvětvími s vysokými výdaji budou procesní výroba, těžba surovin, zdravotnictví a maloobchod.

Odvětví, která podle analytiků v období 2019-2023 zaznamenají nejrychlejší nárůst investic do robotiky, budou velkoobchod (v průměru o 30,5 % ročně), maloobchod (o 29,3 % ročně) a stavebnictví (o 25,2 % ročně).

„Navzdory posunu v čínsko-amerických obchodních vztazích se zdá, že cla na množství robotických systémů zůstanou zachovaná,“ uvádí Jessica Goepfertová z IDC.

„To pravděpodobně zpomalí investice do robotických systémů používaných ve výrobních procesech, automatizovaných dodavatelských řetězcích a těžebních operacích,“ dodává.

Drony jsou na tom podobně

IDC uvádí, že situace na trhu dronů bude podobná. Většina výdajů v příštím roce poputuje na hardware, přičemž více než 90 % investic budou tvořit spotřebitelské drony, doplňkové senzory a servisní drony.

V softwaru povedou investice do ovládacích aplikací, ve službách bude zase zájem o vzdělávání a školení. Nejrychleji porostou výdaje na software (v průměru o 38,2 % ročně), následované službami (o 37,6 % ročně) a hardwarem (o 32,8 % ročně).

Spotřebitelé v roce 2020 vydají za drony celkem 6,5 miliardy dolarů, což bude představovat téměř dvě pětiny všech investic. Z průmyslových odvětví budou mít o drony největší zájem energetické firmy, které do nich investují 1,9 miliardy.

Z hlediska průmyslových výdajů bude podle analytiků následovat stavebnictví s 1,4 miliardami, diskrétní výroba a těžební společnosti v letošním roce do dronů shodně investují zhruba 1,2 miliardy.

Zvýšit, či nezvýšit ceny?

Nejrychlejší růst výdajů za drony ovšem do roku 2023 vykážou federální/národní vlády (v průměru o 63,4 % ročně), následované školstvím (o 55,9 % ročně) a místními samosprávami (o 49,9 % ročně).

„Očekáváme, že dojde k určitému nárůstu cen, jelikož výrobci dronů přenášejí náklady na import/export na ostatní,“ komentuje Stacey Soohoová z IDC. „Tento nárůst pocítí zejména firmy podnikající ve stavebnictví a těžbě surovin.“

Naopak mnoho výrobců spotřebitelských dronů se podle Soohoové rozhodlo bojovat proti zvyšování cen a dodatečné náklady absorbují tak, aby dokázali i nadále uspokojovat potěšitelně rostoucí poptávku.

V čele Čína, západní Evropa čtvrtá

Z geografického hlediska ve výdajích na drony a robotiku povede Čína, která letos podle IDC proinvestuje 46,9 miliard dolarů. Druhým největším regionem světa bude Asie/Pacifik (s výjimkou Japonska a Číny) s výdaji ve výši 25,1 miliard dolarů.

Následovat budou Spojené státy (17,5 miliardy dolarů) a západní Evropa (14,4 miliardy dolarů). USA ovšem budou v letošním roce největším odbytištěm dronů, za které utratí téměř 5,7 miliardy dolarů.

Nejrychlejší růst výdajů na robotické systémy do roku 2023 vykáže region MEA (v průměru o 24,9 % ročně), investice do dronů zase v pětiletém období nejrychleji porostou v asijskopacifickém regionu (v průměru o 78,5 % ročně).

Zdroj: IDC