IDC: Celosvětové výdaje na IT letos kvůli koronaviru klesnou o 2,7 %

Společnost IDC předpovídá, že globální investice do IT v roce 2020 klesnou o 2,7 %. Organizace z celého světa totiž budou muset v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 krátkodobě snížit výdaje.

Analytici rovněž dodávají, že na základě zkušeností s přechozími ekonomickými recesemi se dá očekávat, že výdaje na hardware, software a IT služby klesnou více než reálné HDP. Některé malé segmenty trhu ovšem posílí.

„Podniky, které pandemická opatření v první polovině roku zasáhnou nejsilněji, s největší pravděpodobností odloží některé výdaje a projekty,“ říká Stephen Minton z IDC. „Zároveň očekáváme, že krátkodobé nouzové rozpočty budou sestavovat s nejvyšší opatrností.“

Cloud jako stabilizační faktor

IDC pro letošní rok očekává výrazný pokles výdajů na počítače, tablety, mobilní telefony a periferie – jejich prodej by měl v souhrnu klesnout o 8,8 %. Trh chytrých telefonů měl přitom v roce 2020 díky zařízením podporujícím 5G silně růst.

Investice do serverů, úložišť a síťového hardwaru by podle analytiků měly rovněž klesnout, a to i přes silnou poptávku po cloudových službách. Celkové výdaje na servery a úložiště by pak měly oslabit o 3,3 %, zatímco investice síťového hardwaru klesnou o 1,7 %.

Celkové výdaje na infrastrukturu letos podle IDC vyrostou o 5,3 %, o růst se ovšem postarají výhradně podnikové investice do infrastruktury jako služby (IaaS) a výdaje poskytovatelů cloudových služeb na severy.

„Výdaje na hardware bývají při ekonomické nestabilitě osekané jako první,“ vysvětluje Minton. „Momentálně se ale promítá i vliv cloudových služeb, což znamená, že výdaje na IT by mohly být méně volatilní než během poslední ekonomické krize.“

Software bude těžit z práce na dálku

Analytická společnost se dále domnívá, že výdaje na IT služby v roce 2020 klesnou o 2 %, přičemž krize nejhůře zasáhne projektově orientované služby. Výdaje na řízené a podpůrné služby rovněž klesnou, ale mírněji.

Investice do softwaru by podle IDC měly vyrůst o necelá 2 %, především díky investicím do cloudu a pružné poptávce po specifických kategoriích, jež jsou například nedílnou součástí probíhajících podnikových operací.

„I v příštím půl roce uvidíme v oblasti růstu jisté ostrůvky růstu,“ naznačuje Minton. „Půjde zejména o řešení zaměřená na práci a spolupráci na dálku. V lepší pozici pro zavádění těchto inovací pak budou ty podniky, jež pokročily dále v digitální transformaci.“

Celkové výdaje na informační a komunikační technologie by tedy letos měly klesnout o 1,6 % na 4,1 bilionu dolarů. Vloni přitom trh investice do ICT vzrostly o 3,5 %. IDC dodává, že telekomunikační sektor by krize měla ovlivnit jen nepatrně.

Tabulka 1 – Srovnání prognóz meziročního vývoje globálního HDP a výdajů na IT v roce 2020

Růst 2020 Lednová prognóza Únorová prognóza Březnová prognóza HDP 2,4 % 2,0 % -1,7 % IT investice 5,1 % 4,3 % -2,7 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Prognózovaný vývoj jednotlivých kategorií IT

Kategorie Meziroč. změna 2019 Meziroč. změna 2020 zařízení 0,9 % -8,8 % infrastruktura* 8,8 % 5,3 % software 10,0 % 1,7 % IT služby 3,9 % -2,0 % výdaje na IT 4,8 % -2,7 %

* hardware a cloudové služby

Zdroj: IDC

Tabulka 3 – Prognózovaný vývoj výdajů na IT

Segment Mezroč. změna 2019 Meziroč. změna 2020 Meziroč. změna 2021 výdaje na IT 4,8 % -2,7 % 4,9 % výdaje na telco 1,0 % 0,5 % 1,0 % výdaje na ICT 3,5 % -1,6 % 3,4 %

Zdroj: IDC