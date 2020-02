IDC: Celosvětové výdaje na ICT se letos vyšplhají na 4,3 bilionu dolarů

Společnost IDC ve své aktuální prognóze uvádí, že globální investice na informační a komunikační technologie (ICT) v letošním roce vyrostou o 3,6 % na 4,3 bilionu dolarů. Výdaje podnikového a veřejného segmentu se přitom vyšplhají na 2,7 bilionu.

„Výraznějšímu růstu stále brání zpomalující ekonomika, slabé obchodní investice, rostoucí protekcionismus jednotlivých států a geopolitická pnutí,“ říká Serena Da Roldová z IDC. Mezi konkrétní faktory uvádí například obchodní válku mezi USA a Čínou či americká cla na automobily z EU.

„Pozitivní zprávou však je, že investice do ICT dle průzkumů posiluje výrazná orientace na zákaznickou zkušenost a inovativní produkty a služby. Firmy a organizace ve velké investují do cloudu, mobility, IoT, AI, robotiky, DevOps i edge computingu,“ dodává.

Digitální transformace žene vzhůru zájem o služby

Výdaje na IT budou podle analytiků tvořit více než polovinu všech investic do ICT, přičemž největší zájem bude o zařízení (zejména mobily a počítače) a podnikové aplikace. Investice do tří kategorií IT služeb (řízené, projektově orientované a podpůrné služby) by se měly vyšplhat na 750 miliard dolarů.

IDC rovněž podotýká, že nejrychleji rostoucí kategorií by měl být vývoj a nasazování aplikací, jež by v prognózovaném období 2019-2023 měla růst v průměru o 11,1 % ročně.

Třetinu výdajů na ICT pak budou představovat telekomunikační služby. Nejsilnější kategorií budou s investicemi ve výši 859 miliard dolarů mobilní telekomunikační služby. Spolu s fixními službami by měly do roku 2023 posilovat v řádu jednotek procent.

Zhruba polovinu trhu IT služeb budou tvořit podnikové služby včetně outsourcingu podnikových procesů a podnikového poradenství, přičemž analytici odhadují, že podnikové poradenství zaznamená solidní růst v průměru o 8,2 % ročně.

Spotřebitelské výdaje stále v útlumu

Analytici dále odhadují, že spotřebitelské výdaje na ICT porostou v průměru jen o 0,7 % ročně. U spotřebitelů povedou mobilní telekomunikační služby (data a volání) a zařízení (zejména chytré telefony, notebooky a tablety).

O 40 % všech komerčních výdajů na ICT podle IDC postarají čtyři odvětví – bankovnictví, diskrétní výroba, služby a telekomunikace. Soustředit se budou zejména na IT služby; bankovnictví a diskrétní výroba se budou zajímat i o aplikace, zatímco telekomunikace a služby budou více investovat do infrastruktury.

Z jednotlivých odvětví by do konce prognózovaného období měly nejrychleji růst již zmiňované služby (v průměru o 7,2 % ročně) a média (v průměru o 6,6 % ročně).

Více než polovina všech komerční výdajů v roce 2020 poputuje z kapes největších firem s více než 1 000 zaměstnanci; malé (10-99 zaměstnanců) a středně velké podniky (100-499 zaměstnanců) se postarají o zhruba 28 % výdajů.

Obě kategorie budou podle analytické společnosti výrazně investovat do IT služeb. Velké firmy se budou orientovat zejména na infrastrukturu, zatímco malé a střední firmy se více zaměří na aplikace.

Zdroj: IDC