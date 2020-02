IDC: Celosvětové investice do chytrých měst se letos vyšplhají na 124 miliard dolarů

Společnost IDC představila další prognózu, ve které odhaduje, že globální investice do technologií pro chytrá města v roce 2020 dosáhnou částky 124 miliard dolarů. To by představovalo meziroční nárůst o 18,9 %.

Analytici v této souvislosti podotýkají, že stovka měst s největšími výdaji na chytré technologie se v loňském roce postarala o 29 % všech investic. Zároveň dodávají, že trh je poměrně rozptýlený a prosazují se zejména menší chytré projekty.

„Ze dvou set analyzovaných měst jsme zjistili, že ani ne osmdesát z nich investuje ročně přes 100 milionů dolarů. Celkem 70 % projektů však bylo realizovaných ve městech s výdaji nepřesahujícími 1 milion dolarů,“ říká Serena Da Roldová z IDC.

Roldová rovněž dodává, že poskytovatelé chytrých městských řešení, kteří jsou schopní využít svých zkušeností získaných z větších projektů, mohou využít příležitosti a nabízet menším a středně velkým městům cenově dostupná chytrá řešení.

Singapur vede, Londýn nezaostává

IDC uvádí, že v roce 2019 představovaly projekty související s odolnou energetickou sítí a infrastrukturou více než třetinu všech výdajů, následované dohledovými systémy využívajícími data (18 %) a chytrou dopravou (14 %).

Zájem podle analytiků bude i o vizuální dohledové systémy, pokročilou veřejnou dopravu či chytré řízení dopravy. V rámci pětileté prognózy by nejrychleji měly růst investice do datově propojených vozidel (V2X), digitálních dvojčat a chytré elektroniky pro úředníky.

Z hlediska jednotlivých měst se do inteligentních řešení nejvíce pustí Singapur, následovaný Tokiem, jež masivně investuje do příprav na letní olympijské hry, New Yorkem a Londýnem. Každé z nich by letos mělo za chytrá řešení utratit přes 1 miliardu dolarů.

Na regionální úrovni budou největšími investory Spojené státy, západní Evropa a Čína, jež se postarají o více než 70 % globálních výdajů. Investice ovšem v roce 2020 nejrychleji porostou v Latinské Americe a Japonsku.

Zdroj: IDC