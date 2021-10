IDC: Celkové výdaje na cloud se do roku 2025 přehoupnou vysoce nad bilion dolarů

Společnost IDC předpovídá, že celkové globální výdaje na cloud – tedy cloudové služby, hardwarové a softwarové komponenty a řízené služby související s cloudem – do roku 2025 porostou v průměru o 16,9 % na 1,3 bilionu dolarů.

Za výrazným růstem podle analytiků stojí zejména zásadní technologické posuny v posledních letech, jež zapříčinily, že se podniky houfně adaptují základním potřebám digitální ekonomiky.

„V dnešním digitálním světě jsou obchodní výsledky a inovace stále více provázané se schopností se vyvíjet a používat inovativní technologie a služby kdekoli a co nejrychleji. Cloud je pro splnění této potřeby nezbytností,“ vysvětluje Rick Villars z IDC.

Dvouciferný růst v obou kategoriích služeb

Prognóza IDC se zaměřuje jak na sdílené (veřejné) cloudové služby, tak na ty dedikované (soukromé). První jmenovanou kategorii definuje jako služby sdílené mezi nesouvisejícími podniky a/nebo spotřebiteli a určené pro trh a nikoli jediný podnik.

Za dedikované cloudové služby pak společnost považuje služby dodávané jako předplatná nebo smlouvy o spravovaných službách poskytované cloudovými nebo outsourcovanými poskytovateli či poskytovateli řízených služeb přímo podnikovým zákazníkům.

Analytici uvádí, že sdílený cloud jako služba pro infrastrukturu, platformy a různé softwarové produkty je i nadále největším a nejrychleji rostoucím segmentem celého cloudového trhu. Kombinované výdaje na sdílené cloudové služby by do roku 2025 měly růst v průměru o 21 % na 809 miliard dolarů.

Ostatní výdaje porostou o něco pomaleji

Dedikované cloudové služby, které zahrnují hostované privátní cloudové služby a rychle se rozvíjející segment dedikovaná cloudová infrastruktura jako služba (DCIaaS) podle IDC do roku 2025 porostou v průměru o 31 %. Hodnota trhu je nicméně násobně menší – v letošním roce by se měla vyšplhat na 5 miliard dolarů.

Souhrnné výdaje na cloudové služby (pro veřejný i soukromý cloud) by podle analytiků měly v roce 2021 tvořit 55,7 % všech výdajů; v roce 2025 by měl tento podíl vyrůst na 64,1 %. Investice navíc porostou v průměru o 21,3 % ročně.

IDC v neposlední řadě uvádí, že vedle segmentů „jako služba“ tvoří nejdůležitější oblast cloudových výdajů hardware, software a standardní služby. Investice do těchto kategorií by podle analytiků měly do roku 2025 růst v průměru o 11,8 % ročně.

Graf – Vývoj trhu v roce 2021 a 2025

Zdroj: IDC