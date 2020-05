IDC: Aktualizovaná prognóza investic do IT počítá s propadem o 5 %

Společnost IDC zhoršila svoji prognózu na celosvětové investice do IT v letošním roce. Podle aktualizované předpovědi by měly výdaje na IT klesnout o 5,1 % (oproti 2,7 % předpovídaným v dubnu) na 2,25 bilionu dolarů.

Investice do ICT (včetně telekomunikačních a podnikových služeb) by pak měly oslabit o 3,4 % na lehce přes 4 biliony dolarů; telekomunikační výdaje by podle analytiků měly klesnout jen o nepatrných 0,8 %.

Dobrou zprávou je, že výdaje na IT infrastrukturu by měly vyrůst o téměř 4 % na 237 miliard dolarů. IDC předpokládá, že výdaje poskytovatelů služeb by měly odolat krizi; situace bude zachraňovat i neutuchající podniková poptávka po cloudových službách.

„Nevyhnutelná ekonomická recese přinese jisté výrazné snížení výdajů na IT těch odvětví, která budou krizí zasažená nejhůře,“ říká Stephen Minton z IDC. „Tento efekt by však měl být jen krátkodobý,“ uklidňuje.

Podle něj se totiž objevují náznaky, že některé části IT trhu by mohly být vůči ekonomickému zhroucení odolnější než během předchozích recesí. Technologie jsou v současné době pro fungování podniků mnohem důležitější než kdy dřív.

Kde je cloud, tam je růst

Analytická společnost odhaduje, že celkové výdaje na zařízení včetně PC a chytrých telefonů letos výrazně klesne. Ekonomická recese prodlouží obnovovací cykly, což ovlivní zejména trh mobilů, který měl letos oživit prodej prémiových zařízení s podporou 5G.

Výdaje na infrastrukturu by ovšem měly mírně růst; organizace budou i nadále nasazovat cloud a některé by dokonce mohly své investice do cloudu ještě navýšit ve snaze kontrolovat náklady a odložit některé kapitálové výdaje.

„O většinu růst se postará cloud,“ míní Minon. „Celkové výdaje na software by měly klesat, a to nejen kvůli odkládání nových projektů a uvádění aplikací, ale i kvůli potencionálnímu propouštění a snižování počtu softwarových licencí.“

Výdaje na IT služby by měly klesnout hlavně kvůli již výše zmíněnému odkládání velkých nových projektů. Velká část příjmů ze služeb ovšem poskytovatelům zůstane, hlavně ze služeb nutných pro správu, podporu a provoz technologií.

Výdaje na telco zůstanou relativně stabilní

IDC v neposlední řadě předpovídá, že výdaje na telekomunikace se letos sníží o necelé 1 %. Většímu propadu zabrání pokračující investice do infrastruktury pro 5G, zejména v zemích, kde kvůli karanténním opatřením vzrostla poptávka po pevných širokopásmých službách.

Hospodářský propad se podle analytiků výrazněji projeví v druhé polovině roku, kdy bude vyvíjet určitý tlak na spotřebitelské výdaje, celkový dopad na výdaje za telekomunikační služby by však měl být mírnější než v případě ostatních trhů IT.

Tabulka 1 – Srovnání prognóz meziročního vývoje globálního HDP a výdajů na IT v roce 2020

Ukazatel Lednová prognóza Únorová prognóza Březnová prognóza Dubnová prognóza HDP 2,4 % 2,0 % -1,7 % -3,7 % IT investice 5,1 % 4,3 % -2,7 % -5,1 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Prognóza vývoje jednotlivých kategorií IT

Kategorie Meziroční vývoj 2019 Meziroční vývoj 2020 zařízení 0,9 % -12,4 % infrastruktura* 8,8 % 3,8 % software 10,0 % -1,9 % IT služby 4,7 % -2,6 % IT celkem 5,0 % -5,1 %

* hardware a cloudové služby

Zdroj: IDC

Tabulka 3 – Prognózovaný vývoj výdajů na IT

Segment Meziroč. změna 2019 Meziroč. změna 2020 Meziroč. změna 2021 výdaje na IT 5,0 % -5,1 % 5,0 % výdaje na telco 0,5 % -0,8 % 0,7 % výdaje na ICT 3,5 % -3,4 % 3,1 %

Zdroj: IDC