IBM: Klíčem k prosperitě po pandemii bude talent, technologie a užší spolupráce firem

IBM Institute for Business Value (IBV) vydal studii s názvem Find your essential, z níž vyplývá, že pro mnohé ředitele dotazované v nejrůznějších zemích světa představuje největší výzvu v příštích několika letech rozšíření „práce odkudkoli“.

Ředitelé vysoce výkonných firem, které spadají do 20 % podniků s nejvyšším růstem výnosů ze všech dotazovaných, podle IBM upřednostňují talent, technologii a vzájemnou spolupráci pro dosažení úspěchu po pandemii covidu-19.

Do studie byly zařazeny tři tisíce CEO ze 26 odvětví a téměř 50 zemí včetně České republiky. Studie byla realizována ve spolupráci s Oxford Economics a porovnána s více než dvacetiletou historií každoročních průzkumů společnosti IBM mezi řediteli firem.

Ředitelé v CEE drží krok se světem

Studie například odhalila, že řada dotazovaných ředitelů ze střední a východní Evropy označuje technologické infrastruktury a posuny na trzích za klíčové faktory, které budou v příštích 2–3 letech představovat pro jejich organizace nejnáročnější výzvy.

Za nejsilnější vnější faktory, které v příštích letech ovlivní jejich podnikání, považuje podle průzkumu více než 62 % dotázaných technologii a 43 % právní předpisy.

„Pandemie covidu-19 mnohé vedoucí pracovníky přiměla, aby přepracovali a urychlili své strategie pro zavedení digitalizace,“ uvedl Wolfgang Wendt, generální ředitel IBM Central and Eastern Europe. „Studie ukazuje, že CEO ve střední a východní Evropě i v jiných částech světa většinou uvažují podobně.“

„Podle něj se totiž shodli na několika klíčových technologiích, díky nimž budou jejich podniky chytřejší, efektivnější a odolnější vůči změnám, k nimž došlo ve všech odvětvích v důsledku pandemie,“ doplnil.

Flexibilní a škálovatelné technologické základy

Průzkum IBM zjistil, že CEO po celém světě považují cloud, umělou inteligenci, internet věcí a robotickou automatizaci procesů za hlavní technologie, které budou v příštích několika letech přínosné pro jejich podnikání.

Globální ředitelé nejúspěšnějších z dotázaných organizací podle společnosti předpokládají, že AI přinese výsledky již v příštích dvou až třech letech, což je dvakrát vyšší poměr než u ředitelů méně inovativních firem.

Tito lídři mohou mít podle názoru IBM větší náskok při zavádění AI v potřebném rozsahu ve svých organizacích před svými konkurenty na podobných pozicích – přičemž právě z umělé inteligence se stane podstata jejich inteligentních pracovních postupů.

Zaměstnanci jsou nenahraditelní i z domova

Podle výroční studie IBM většina dotazovaných CEO uvedla, že jejich hlavní prioritou v roce 2020 bylo podporovat práci na dálku. Polovina dotazovaných generálních ředitelů nejinovativnějších společností se domnívá, že v příštích a letech bude největší výzvou vedoucích pracovníků řízení zaměstnanců pracujících „odkudkoli“.

Totéž si myslí jen s 25 % CEO méně úspěšných organizací, což jsou společnosti v dolní pětině dotazovaných firem s nejnižším růstem výnosů. Více než polovina respondentů z CEE označila podporu vzdálených pracovníků jako svůj stěžejní úkol v roce 2020.

Dále 77 % CEO nejúspěšnějších organizací a pouze 39 % CEO méně progresivních organizací uvedlo, že upřednostní dobré životní podmínky svých zaměstnanců, i kdyby to ovlivnilo krátkodobé obchodní výsledky.

Z výše uvedených poznatků podle IBM vyplývá, že dotazovaní ředitelé úspěšných organizací jsou v této době větší měrou zaměřeni na své zaměstnance.

Partnerství pro vítězství

Podle studie IBM jsou CEO neúspěšnějších organizací také více nakloněni navazování hlubších partnerství s dodavateli a jinými firmami. Celkem 63 % těchto ředitelů uvedlo, že se spolupráce stala důležitější pro řízení obchodní výkonnosti.

Totéž uvedla jen polovina ředitelů méně inovativních organizací. Podle IBM z těchto výsledků studie vyplývá, že CEO úspěšných firem zúžili své zaměření na to, co dělají nejlépe, a spoléhají se na partnery a ekosystémy, díky nimž mají přístup k širší škále nápadů a příležitostí k inovacím.

IBM dále podotýká, že vzhledem k tomu, kolik vedoucích pracovníků stále lépe poznává, jak mohou jejich organizace pomoci při řešení propojených celosvětových problémů, např. klimatické změny, mohly by ekosystémy firem sehrát zásadní roli při celkové proměně ekonomiky.

