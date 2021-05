Gopas: Polovina českých firem musela v posledním roce inovovat svoji IT infrastrukturu

Společnost Gopas přináší aktuální zjištění, jež zazněla na IT konferenci TechEd Online 2021. Zúčastnění odborníci se v její úvodní části shodli, že dobře zvládnutá IT infrastruktura je pro firmy v současné době podmínkou úspěchu.

V posledním roce ji musela polovina z nich inovovat. Je totiž čím dál tím důležitější, aby firemní systémy byly flexibilní, zvládly obsluhovat uživatele, kteří do nich vstupují vzdáleně, a byly dostatečně robustní, aby firma dokázala reagovat na měnící se potřeby.

Firmy také podle Gopasu potřebují efektivně získávat data pro analýzu a plánování, a především, zajistit bezpečnost svých systémů.

Konference nahlíží na aktuální stav v ČR

„Úniky dat způsobují firmám největší škody. Tento nekončící boj se koná na mnoha frontách – data se ocitají na počítačích jednotlivých uživatelů, serverech, v emailech, v cloudu, ukládají se, stahují se, sdílí se a přenáší po sítí,“ charakterizuje nelehkou situaci při ochraně firemních dat jeden z přednášejících, Lubomír Ošmera.

„Všude tam je třeba je chránit. Podle statistik by 64 % úniků dat bylo zamezeno, kdyby společnost používala technologie předcházející ztrátě dat (DLP technologie). Ale aby byla taktika ochrany účinná, musíme zacelit i nejmenší skuliny pro úniky,“ dodává.

„Rychlý skok v digitalizaci v posledním roce způsobil to, že zájem o IT odborníky ještě vzrostl. Největší je o programátory a datové specialisty, zvyšující se počty útoků vyžadují efektivní ochranu firemních systémů,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Dvoudenní online konference, která pokračuje 20. 5. 2021, se podle něj soustředí na to nejdůležitější, co se probírá na odborných konferencích i fórech po celém světe a ve zhuštěné podobě to nabízí české a slovenské odborné veřejnosti.

Zdroj: Gopas