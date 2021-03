GLS: Třetina Čechů plánuje po pandemii více šetřit, u nákupu na internetu zůstanou

Z průzkumu společnosti GLS provedeného agenturou Ipsos vyplynulo, že každý třetí dotázaný Čech (33 %) plánuje po skončení pandemie více šetřit. Úspory v uplynulém roce klesly 30 % Čechů.

GLS uvádí, že více šetřit chtějí lidé do 35 let. Většina lidí se však vrátí ke svým nákupním zvyklostem (63 %). Každý druhý Čech (58 %) plánuje nadále nakupovat online i v kamenných prodejnách, čtvrtina (27 %) dokonce chce podpořit kamenné prodejny, proto je bude navštěvovat více.

Podpořit kamenné prodejny se dle průzkumu chystají především mladší lidé od 18 do 26 let (31 %). Naopak 15 % respondentů začalo nakupování na internetu bavit a hodlá jej nadále využívat. Jedná se zejména o lidi ve věku 27 až 44 let (20 %).

„Očekáváme, že po skončení mimořádných opatření se situace stabilizuje a růst e-commerce se vrátí do normálních kolejí. Bude se opírat zejména o své nově získané zákazníky a zapojení nových prodejců z dosavadního čistého retailu,“ říká ředitel GLS Pavel Včela.

Nákupy on-line už zdaleka nejsou výsadou mladších

Z průzkumu vyplývá, že před propuknutím pandemie nakupovala nadpoloviční většina lidí (57 %) primárně v kamenných prodejnách. To se v loňském roce vlivem vládních nařízení kvůli pandemii koronaviru změnilo.

Nadpoloviční většina respondentů (60 %) v průzkumu uvedla, že v roce 2020 přijímala díky nákupům na internetu více balíků než v předchozích letech.

„V kamenných prodejnách byla zvyklá nakupovat především starší generace. Až 66 % lidí ve věku 54 až 65 let nakupovalo v obchodech. V loňském roce starší lidé přešli na online nákupy a více než polovina z nich přijímala v roce 2020 více balíčků než dříve,“ vysvětluje Včela.

Téměř dvě třetiny Čechů si finančně nepohoršily

GLS rovněž zjistilo, že téměř třetina Čechů má v současnosti méně úspor než před propuknutím pandemie. Obdobné množství lidí tak plánuje více šetřit. Nadpoloviční většina respondentů (63 %) nicméně uvedla, že se pandemie do jejich finančních úspor příliš nepromítla.

Pouze 7 % lidí si podle průzkumu finančně polepšilo. Jedná se zejména o mladší generaci do 26 let, lidi z Prahy a také vysokoškoláky (13 %). Naopak téměř polovina lidí se základním vzděláním (44 %) má méně peněz než dříve.

Také ženy jsou na tom dle GLS v porovnání s muži hůře. Každá třetí (35 %) uvedla, že má nyní méně úspor než dříve. Jen 4 % žen jsou na tom finančně lépe než před pandemií. Pokles úspor zaznamenalo 27 % mužů a 9 % si finančně polepšilo.

Infografika – Změny nákupních chování Čechů po pandemii

Zdroj: GLS