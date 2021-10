GLS: Třetina Čechů bude nakupovat vánoční dárky výhradně online

Společnost GLS uvádí, že podle průzkumu agentury Ipsos bude každý třetí Čech letos vánoční dárky nakupovat výhradně z e-shopů. Polovina dotázaných je plánuje pořizovat online i v kamenných prodejnách.

S nákupem vánočních dárků chce 33 % oslovených začít dříve než v předchozích letech. Vůbec nejvíce lidí přitom začíná dárky řešit teprve v listopadu po Black Friday (29 %) a každý pátý odkládá nákupy až na posledních 14 dnů před Vánoci. Pět procent Čechů nebude dárky nakupovat vůbec.

„Loňské Vánoce co do počtu přepravených balíků trhaly rekordy. Očekáváme a průzkumy tomu nasvědčují, že obliba online nákupů v průběhu roku nijak neklesla,“ říká ředitel GLS Česká republika Pavel Včela.

Online nákupy jsou obecně pohodlnější

Průzkum odhalil, že online nákupy se navzdory odeznívající pandemii těší stále velké oblibě. Jsou pohodlné (63 %), uspoří čas (60 %), nabízejí jednoduché srovnání cen na internetu (51 %) a umožňují vyhnout se davům v obchodech (50 %).

Pro třetinu Čechů (32 %) je proto nákup dárků přes internet jasnou volbou. Na e-shopech nejčastěji nakoupí 4 až 6 dárků (43 %). Online nákupů využijí především mladší lidé do 45 let. Naopak lidé ve věku 54 až 65 let online nákupům příliš neholdují.

Jako hlavní nevýhody označují nemožnost vyzkoušet si zboží (70 %), obavu z poškození zboží během přepravy (41 %) nebo komplikovanou reklamaci (31 %).

Za dárky Češi letos podle průzkumu utratí do 8 000 Kč (73 %). Pouze 5 % oslovených má na vánoční dárky vyčleněno více než 15 000 Kč, obdobné množství však pouhou tisícikorunu.

Zdroj: GLS