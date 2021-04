GLS: Češi zůstanou u online nákupů, chtějí ale podpořit také kamenné prodejny

Z průzkumu společnosti GLS realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos vyplynulo, že každý druhý Čech chce po skončení pandemie nakupovat online i v kamenných prodejnách. Celkem 15 % respondentů dokonce uvedlo, že chce zůstat výhradně u online nákupů.

Průzkum odhalil, že před propuknutím pandemie nakupovala nadpoloviční většina lidí (57 %) primárně v kamenných prodejnách. To se v loňském roce vlivem vládních nařízení kvůli pandemii koronaviru změnilo.

Nadpoloviční většina respondentů (60 %) uvedla, že v roce 2020 přijímala díky nákupům na internetu více balíků než v předchozích letech. V kamenných prodejnách byla zvyklá nakupovat především starší generace.

„Až 66 % lidí ve věku 54 až 65 let nakupovalo v obchodech. V loňském roce i starší lidé přešli na online nákupy a více než polovina z nich přijímala v roce 2020 více balíčků než dříve,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Nejmladší dotazovaní chtějí podpořit kamenné prodejny

Šestinu dotázaných začalo nakupování na internetu bavit a hodlá jej nadále využívat. Jedná se zejména o lidi ve věku 27 až 44 let. Naopak čtvrtina (27 %) dotázaných chce po skončení pandemie podpořit kamenné prodejny, proto je bude navštěvovat více.

Podpořit kamenné prodejny se chystají především mladší lidé od 18 do 26 let. Třetina Čechů podle společnosti GLS chce dokonce více šetřit, jde především o mladší lidi do 35 let. Většina lidí se však vrátí ke svým nákupním zvyklostem (63 %).

„Očekáváme, že po skončení mimořádných opatření se situace stabilizuje a růst e-commerce se vrátí do normálních kolejí. Bude se opírat zejména o své nově získané zákazníky a zapojení nových prodejců z dosavadního čistého retailu,“ říká Včela.

Třetině Čechů klesly úspory, polepšili si vysokoškoláci

Průzkum dále zjistil, že téměř Čechů má v současnosti méně úspor než před propuknutím pandemie. Obdobné množství lidí tak plánuje více šetřit. Nadpoloviční většina respondentů (63 %) nicméně uvedla, že se pandemie do jejich finančních úspor příliš nepromítla.

Pouze 7 % lidí si podle GLS finančně polepšilo. Jedná se zejména o mladší generaci do 26 let, lidi z Prahy a také vysokoškoláky (13 %). Naopak téměř polovina lidí se základním vzděláním (44 %) má méně peněz než dříve.

Také ženy jsou na tom v porovnání s muži podle průzkumu hůře. Každá třetí (35 %) uvedla, že má nyní méně úspor než dříve. Jen 4 % žen jsou na tom finančně lépe než před pandemií. Pokles úspor zaznamenalo 27 % mužů a 9 % si finančně polepšilo.

Zdroj: GLS