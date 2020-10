GLS: Češi plánují na vánočních dárcích šetřit, třetina začne s nákupem dříve

Průzkum společnosti GLS odhalil, že více než třetina Čechů (38 %) bude letos kvůli pandemii onemocnění covid-19 do vánočních dárků investovat méně než loni a 3 % lidí dokonce dárky nakupovat nebudou vůbec.

Třetina oslovených (34 %) pak plánuje začít s nákupem dříve než v minulosti. Většina respondentů (76 %) s nákupy přitom ještě nezačala, třetina (31 %) plánuje pořizovat dárky v listopadu a čtvrtina dokonce nákupy nechává na posledních 14 dnů před Vánoci.

Před nákupy na poslední chvíli však varují dopravci. „Očekáváme, že se letošní sezónní maxima vyšplhají na dvojnásobek uplynulých Vánoc,“ upozorňuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

„I pokud bude situace stabilní, doporučujeme zákazníkům letos objednávat dárky v e-shopech nejpozději na stříbrnou neděli 13. prosince,“ dodává.

Třetina lidí bude kvůli covidu pořizovat dárky online

GSL uvádí, že obliba online nákupů kvůli pandemii stoupá. Více než třetina Čechů (37 %) letos plánuje nakupovat dárky výhradně z e-shopů a 44 % bude dárky pořizovat online i v kamenných prodejnách.

Online nakupování se podle průzkumu těší oblibě zejména u mladších lidí od 18 do 35 let. Naopak nejméně budou přes e-shopy objednávat dárky lidé ve věku 54 až 65 let (27 %).

Jako hlavní nevýhody online nákupů Češi nejčastěji označují nemožnost vyzkoušet si zboží (68 %), obavu z komplikované reklamace (36 %), poškození zboží přepravou (44 %) nebo nejistotu přesného času dodání (31 %).

Balíkoví přepravci mají důvěru

Průzkum naznačuje, že většina lidí očekává podobnou situaci v doručování jako v loňském roce. Z průzkumu vyplývá, že pouze 4 % lidí se obávají, že jim dárky pod stromeček nedojdou včas, a pětina má obavy z uzavření výdejních míst.

Naopak 32 % dotázaných se neobává ani uzavřených výdejních míst, protože věří, že jim objednané zboží kurýři stihnout doručit přímo domů. Přípravy na vánoční sezónu zahajují balíkoví přepravci již z jara.

„Každý rok navyšujeme kapacitu naší sítě, abychom zvládli doručit všechny dárky včas. Letos již máme k dispozici celkem 25 dep, z nichž jsou některá zcela nová nebo v nových větších prostorách, nově také otevíráme třídící centrum pro Prahu a střední Čechy,“ podotýká Včela.

Zdroj: GLS