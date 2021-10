GFI Software: Firmy využívají e-mailové archivy i jako zdroj obnovy dat

Společnost GFI Software informuje, že archivy elektronické pošty stále častěji slouží jako důležitý prvek obnovy ztracených dat či jako užitečná zpětná vazba IT bezpečnosti.

GFI uvádí, že díky tomu, že až 94 % kybernetických útoků probíhá prostřednictvím e-mailů, je zabezpečení e-mailů podle některých průzkumů první a často také poslední linií obrany pro 78 % malých a středních firem.

Ochraně elektronické pošty věnují prioritní pozornost a investují především do antivirových, antispamových a archivačních řešení. Omezené rozpočty na IT bezpečnost těmto firmám podle společnosti často nedovolí investovat do další ochrany, a proto využívají existující nástroje s maximální efektivitou.

Řešení pro archivaci e-mailů dle GFI využívají například na obnovení ztracených e-mailů a dalších souborů v případě náhodného smazání či záměrného útoku nebo pro snížení rizika úniku citlivých dat reportováním klíčových slov obsažených v e-mailech.

