Gartner: Výdaje na robotickou automatizaci procesů porostou dvouciferně

Společnost Gartner prognózuje, že globální investice do robotické automatizace procesů (RPA) v roce 2021 dosáhnou 1,89 miliardy dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 19,5 %. Trh by měl navíc až do roku 2021 růst dvouciferným tempem.

„Klíčovým hnacím motorem projektů RPA je jejich schopnost zlepšit kvalitu, rychlost a produktivitu procesů, což jsou faktory, které jsou pro organizace potýkající se s dopady pandemie nejdůležitější,“ uvádí Fabrizio Biscotti z Gartneru.

Celosvětové výdaje na software pro RPA by měly letos meziročně vyrůst o 11,9 % na 1,58 miliardy dolarů. V tomto segmentu se podle analytiků navíc formuje silný tlak na snižování cen; ty by do roku 2022 měly klesat v průměru o 5 % až 10 % ročně.

Snižování nákladů i pojištění podnikání

Pandemie a hrozící recese výrazně zvýšil zájem podniků o RPA. Gartner proto odhaduje, že 90 % velkých organizací po celém světě do roku 2022 RPA v nějaké formě adaptuje. Poptávka po těchto řešeních tak zůstane vysoká.

„Nižší závislost na lidské pracovní síle při rutinních digitálních procesech bude koncové uživatele lákat nejen kvůli snižování nákladům, ale také jako forma pojištění podnikání proti budoucím dopadům,“ podotýká Cathy Tornbohmová z Gartneru.

Biscotti dodává, že s tím, jak organizace rostou, budou muset přidávat licence, aby mohli spouštět software pro RPA na dalších serverech. Tento trend podle něj přirozeně odráží rostoucí požadavky na infrastrukturu dostupnou odkudkoli.

