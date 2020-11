Gartner: Výdaje koncových uživatelů na veřejný cloud v roce 2021 vzrostou o 18 %

Společnost Gartner odhaduje, že celosvětové výdaje koncových uživatelů na služby veřejného cloudu příští rok stoupnou o 18,4 % na 304,9 miliardy dolarů. V letošním roce by měl trh dosáhnout hodnoty 257,5 miliardy.

Pandemie podle viceprezidenta výzkumu Gartneru Sida Naga utvrdila důležitost cloudu v dnešním světě. „Zvýšené využívání veřejných cloudových služeb podpořilo přijetí cloudu jako nového standardu,“ vysvětluje.

Podíl výdajů na cloud v rámci celého IT by se podle analytiků po odeznění krize způsobené covidem-19 mělo ještě zrychlit, přičemž cloud by měl v roce 2024 tvořit 14,2 % z celkového globálního trhu výdajů na podnikové IT, oproti 9,1 % v roce 2020.

Nejrychleji poroste PaaS

Přestože software jako služba (SaaS) zůstává největším segmentem trhu a v roce 2021 by měla jeho hodnota vzrůst na 117,7 miliard USD, Gartner odhaduje, že služby aplikační infrastruktury (PaaS) porostou rychleji.

Hlad po PaaS je dle analytiků způsobený potřebou vzdálených pracovníků mít přístup k vysoce výkonné a škálovatelné infrastruktuře, aby mohli plnit své úkoly. Tento požadavek do značné míry splňují právě modernizované a cloudově-nativní aplikace.

„Pandemie donutila organizace přeorientovat se na tři priority: zachování hotovosti a optimalizaci nákladů na IT, podporu a zabezpečení vzdálené pracovní síly a zajištění odolnosti,“ uvádí Nag. „Investice do cloudu se stala pohodlným prostředkem k řešení všech tří potřeb.“

Doba post-covidová nahrává cloudu

Data z nedávného průzkumu společnosti Gartner dokonce naznačují, že téměř 70 % organizací, které již v dnešní době využívají cloudové služby, plánuje své výdaje kvůli dopadům pandemie covidu-19 ještě zvýšit.

Vzhledem k tomu, že podniky zvyšují investice do mobility, spolupráce a dalších technologií a infrastruktury pracujících na dálku, analytici očekávají, že investice do veřejného cloudu porostou až do konce prognózovaného období v roce 2024.

„Vzhledem k tomu, že CIO strategičtěji přemýšlí o tom, jak položit základy pro co nejrychlejší a nejefektivnější návrat k růstu, je jasné, že přechod na digitální a související služby bude v budoucnu hrát zásadní roli,“ uvádí Nag.

„Přijetí cloudu se proto stává významným prostředkem k udržení náskoku v post-covidovém světě zaměřeném na agilitu a digitální kontaktní body,“ uzavírá.

Tabulka – Prognóza vývoje globálního trhu veřejného cloudu (miliardy dolarů)

Segment 2019 2020 2021 2022 BPaaS 45,212 44,741 47,521 50,336 PaaS 37,512 43,823 55,486 68,964 SaaS 102,064 101,480 117,773 138,261 IaaS 44,457 51,421 65,264 82,225 DaaS 0,616 1,204 1,945 2,542 Správa a zabezpečení 12,836 14,880 17,001 19,934 Celkem 242,697 257,549 304,990 362,263

Zdroj: Gartner