Gartner: Většina zaměstnavatelů podporuje očkování zaměstnanců, ale nevyžaduje ho

Mezinárodní průzkum, který provedla společnost Gartner mezi 236 lídry z oblastí lidských zdrojů, právních oddělení, správy majetku, odhalil, že 71 % podniků plánuje povzbuzovat své zaměstnance, aby se nechali očkovat před návratem na pracoviště (z režimu práce z domova), nebudou ale očkování požadovat.

„Požadovat očkování znamená složité rozhodnutí zejména z legislativního pohledu,“ říká Chris Audet z Gartneru. „Jakékoliv rozhodnutí o jeho povinnosti musí vycházet z nezbytnosti a brát v úvahu nutné výjimky.“

„V některých případech může pochopitelně být povinné očkování strategickým rozhodnutím s cílem získat pro organizaci komparativní výhodu,“ upřesňuje.

Celkem 61 % respondentů uvedlo, že plánují zaměstnancům poskytnout podporu v podobě informací o tom, kde a jak se mohou nechat očkovat. Přibližně polovina pak uvádí, že plánují interní komunikační kampaň shrnující přínosy očkování a/nebo jej chtějí zaměstnancům dotovat či hradit.

Očkování jako volba, ne povinnost

Gartner uvádí, že většina podniků neuvažuje o povinném očkování zaměstnanců zejména proto, že by to způsobilo řadu potíží – v prvé řadě samotný sběr a skladování takto citlivých medicínských informací jde za rámec toho, co vůbec většina organizací může zvládnout.

„V současné době většina organizací nevidí, že by možné přínosy požadování očkování vyvážily potenciální náklady,“ vysvětluje Audet. „Už jen sledování, kdo očkován byl, představuje řadu výzev, kterým se většina respondentů raději vyhne.“

Více než polovina (53 %) respondentů tak nemá v plánu sledovat, kteří zaměstnanci již očkováni byli, přibližně čtvrtina pak požádá zaměstnance, aby tuto informaci sdělili, nebudou ale požadovat žádný důkaz.

Jen 6 % respondentů mezinárodního průzkumu tak uvedlo, že budou po zaměstnancích požadovat předložení potvrzení o očkování, budou-li se chtít vrátit na pracoviště.

Graf – Aktivity, které podniky plánují v souvislosti s očkováním

Zdroj: Gartner

Rozmach hybridní pracovní síly

Respondenti podle společnosti Gartner zároveň neočekávají návrat k pracovnímu režimu roku 2019 ani v případě, že se podaří populaci proočkovat.

Více než polovina respondentů totiž očekává, že méně než 50 % zaměstnanců bude toužit po návratu na pracoviště a tzv. hybridní pracovní síla tak bude fungovat i po pandemii. Pouze 9 % si myslí, že se do práce vrátí 76–100 % zaměstnanců.

Většina lídrů odpovědných za oblast práva a souladu s předpisy podle Gartneru neočekává návrat k obchodnímu „normálu“ dříve než ve druhé polovině letošního roku a mnozí v nejnovějších průzkumech dokonce toto své očekávání posouvají do roku 2022.

Dokonce i poté, co budou vakcíny běžně dostupné celé populaci, plánuje 60 % respondentů ponechat všechna již zavedená opatření pro ochranu zdraví na pracovišti – například povinnost nosit roušky či respirátory a sociální distancování.

„Vidíme, že lídři z oblasti práva a HR volí opatrnou, vyčkávací taktiku. Chtějí nejprve vědět co nejvíc o účinnosti vakcín z hlediska omezení šíření viru a rychlosti, s níž bude možné veřejnost proočkovat, než začnou plánovat rušení bezpečnostních opatření,“ říká Audet.

