Gartner: Prodej koncových zařízení letos vyroste o mírných 0,9 %

Společnost Gartner odhaduje, že celosvětový prodej koncových zařízení (PC, tabletů a mobilních telefonů) v roce 2020 vzroste o mírných 0,9 % na 2,16 miliardy kusů. V uplynulém ruce se přitom prodalo celkem 2,15 miliardy zařízení.

„V roce 2020 dojde k mírnému zotavení trhu,“ říká Ranjit Atwal z Gartneru. „Výměnný cyklus mobilních telefonů povzbudí širší dostupnost zařízení s podporou 5G, což vrátí trh koncových zařízení k výraznějšímu růstu.“

Globální trh chytrých telefonů podle společnost letos vyroste o 1,7 %, což představuje zlepšení oproti roku 2019, kdy trh oslabil o 2 %. O růst se dle analytiků postará především Čína a rozvíjející se trhy v asijskopacifickém regionu.

Gartner dále předpovídá, že mobily s 5G budou v roce 2020 tvořit 12 % všech prodaných chytrých telefonů. Do roku 2022 by to mohlo být už 43 %. „Růstu pomohou nižší ceny i širší pokrytí. V roce 2023 bude mít 5G více než polovina prodaných mobilů,“ říká Atwal.

Výrobci PC se neradují

Přestože se globální trh PC vloni vrátil k růstu, Gartner zůstává skeptický. Podle analytiků budou prodeje v následující letech opět klesat, hlavně kvůli ukončenému výměnnému cyklu počítačů s již nepodporovanými Windows 7.

„Budoucnost trhu PC je nepředvídatelná, protože se již nelze spoléhat na výměny způsobené přechodem na zcela nový OS,“ naznačuje Atwal. „Windows 10 budou dostávat průběžné aktualizace, a proto již nebude docházet k masivním hardwarovým upgradům.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu koncových zařízení podle počtu prodaných kusů (miliony jednotek)

Kategorie zařízení 2020 2021 2022 Tradiční PC 178,279 169,891 161,672 Ultramobilní prémiová 72,529 76,789 80,036 PC celkem 250,807 246,680 241,708 Ultramobilní 138,712 134,255 132,465 Výpočetní zařízení celkem

389,519 380,935 374,173 Mobilní telefony 1 776,779 1 771,242 1 756,936 Koncová zařízení celkem 2 166,298 2 152,177 2 131,109

Pozn.: Do kategorie ultramobilních prémiových zařízení spadají a) tablety a hybridy s Windows a x86 procesorem; b) MacBook Air. Do neprémiové ultramobilní kategorie spadají ostatní tablety a hybridní zařízení.

Zdroj: Gartner