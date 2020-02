Gartner: Přes dvě třetiny rutinní práce manažerů do roku 2024 zvládne AI

Společnost Gartner předpovídá, že 69 % rutinní práce, kterou v současnosti vykonávají manažeři, bude do roku 2024 plně automatizovaná. Od pracovní zátěže jim pomůže umělá inteligence (AI) i další technologie, které si rychle nacházejí cestu na pracoviště.

„Role manažera se v následujících letech výrazně promění,“ říká Helen Poitevinová z Gartneru. „V současné době musí manažeři často ztrácet čas vyplňováním formulářů, aktualizací informací a schvalováním pracovních úkolů.“

Právě tuto rutinní činnost by již brzy mohly provádět AI, virtuální osobní asistenti či chatboti. Nové technologie by podle analytiků rovněž měly rozšířit vliv a odpovědnost řadových zaměstnanců, aniž by museli přibírat manažerské aktivity.

Umělá inteligence podpoří rozmanitost na pracovišti

Gartner v této souvislosti uvádí, že téměř 75 % vedoucích náborových pracovníků se domnívá, že na rozvoji organizací se významně projeví kritický nedostatek talentů na pracovním trhu.

Firmy tak čím dál častěji sahají po kandidátech se zdravotním postižením, což je podle analytické firmy doposud nevyužitá skupina potenciálně kvalifikovaných pracovníků. A právě jim usnadní AI a další technologie pracovní život nejvíc.

Společnost odhaduje, že organizace aktivně zaměstnávající osoby se zdravotním postižením zaznamenávají o 89 % nižší fluktuaci, 72% nárůst produktivity zaměstnanců a 29% zvýšení ziskovosti.

Gartner navíc předpovídá, že do roku 2023 se počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ztrojnásobí. „Díky technologiím typu čtečky Braillova písma či VR jsou firmy ochotnější zaměstnat rozmanité pracovní síly,“ naznačuje Poitevinová.

Analytická společnost v neposlední řadě upozorňuje, že organizace, které do roku 2022 nezačnou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, začnou zaostávat za svými konkurenty.

Zdroj: Gartner