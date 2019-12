Gartner: Podniky by měly revidovat svá outsourcingová ujednání

Společnost Gartner uvádí, že rostoucí obavy z geopolitické nestability mohou ovlivnit i globální offshoringový trh. Analytici proto vedoucím pracovníkům odpovědným za řízení zdrojů a dodavatelů doporučují, aby revidovali svá portfolia a hledali cesty, jak snížit možná rizika.

Trh offshore outsourcingu byl podle Gartneru v posledních letech poměrně stabilní – většina velkých podniků tak dnes používá kombinaci lokálních (onshore), blízkých (nearshore) i vzdálených (offshore) zdrojů.

Nicméně nedávné události, jako jsou americko-čínské obchodní spory či teroristické útoky na Sri Lance a politické napětí v Hong Kongu, dle společnosti naznačují, že bezproblémové poskytování služeb nemusí být zaručenou věcí.

Kde nakupovat a kde ne

„Politická a ekonomická stabilita je v offshoringu důležitým faktorem,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Jim Longwood. „Klienti se nás stále častěji ptají jak se na podobné situace a scénáře připravit.“

„To znamená, zda přestat nakupovat nové služby v některých zemích, přesunou stávající služby jinam, nebo je přenést zpět na domácí půdu. Každá taková změna je nicméně nákladná a přináší rizika výpadku ve krátkém i středním horizontu.“

Analytici Gartneru například odhadují, že Čína ročně exportuje asi IT aplikační a byznysově-procesní služby v hodnotě deset miliard dolarů – především do severní Ameriky, ale také západní Evropy, asijsko-pacifického regionu či do Japonska.

„Další vývoj obchodních jednání může zásadně ovlivnit schopnost Číny dodávat IT služby,“ vysvětluje Longwood. „Obavy zahrnují možná přerušení či ukončení služeb, navýšení daní na export pracovní síly nebo sníženou kvalitu služeb.“

Podle analytiků by měly v podstatě všechny podniky revidovat svá offshoringová a nearshoringová ujednání. Gartner odhaduje, že do roku 2023 zavede 65 % podniků využívající offshore či nearshore centra služeb novou či upravenou sourcingovou strategii s alternativními službami ve více zemích.

