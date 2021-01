Gartner: Pandemie výrazně zvýšila zájem zákazníků nakupovat z aut

Společnost Gartner odhaduje, že obchodní transakce provedené prostřednictvím automobilů v roce 2023 objemu miliardy dolarů, oproti méně než 100 milionům v loňském roce.

„Řidiči mohou dnes provádět objednávky a platby ze svých připojených vozů prostřednictvím aplikací jako je Alexa, Xevo Market nebo platforma Banma především při nákupu paliva, potravin či platbách za parkování,“ říká Mike Ramsey z Gartneru.

„Škála dostupných služeb dále poroste s tím, jak poroste počet partnerství mezi výrobci vozidel, prodejci značek a služeb a tvůrci software,“ doplňuje.

Auto jako kreditní karta

Analytici předpokládají, že vedle objednávek a plateb prováděných prostřednictvím cloudových platforem, do nichž se auta mohou připojit, budou také řidiči v rostoucí míře používat aplikace třetích stran.

Ty budou zrcadlené na obrazovku v automobilu ze svých chytrých telefonů, případně z chytrých blockchainových peněženek nebo digitálních peněženek vestavěných do systémů automobilu.

To by navíc umožnilo nejen z vozu platby provádět, ale také je do něj přijímat. „Auto by mělo jedinečný identifikátor a fungovalo vlastně jako kreditní karta schopná dělat transakce,“ říká Ramsey.

Pro auto do e-shopu

Gartner také předpovídá, že do roku 2025 dojde k zásadnímu otřesu a proměně v oblasti prodeje automobilů – plná pětina nových vozů bude prodávána online.

„Pandemie opět urychlila rodící se fenomén online prodeje aut a přesvědčila rostoucí počet zákazníků, že napříště nemusí chodit do autosalonu,“ vysvětluje ředitel výzkumu Gartner Pedro Pacheco.

V současné době se přes internet podle analytiků prodá méně než 1 % nových vozů, rostoucí počet automobilek ale zavádí online prodejní platformy pokrývající celý proces prodeje od objednávky, přes financování, nákup a dodávku domů.

S tím, jak se celé odvětví začíná posouvat směrem k modelu online prodeje, musí výrobci i prodejci překonat několik problémů, které jim bráni provozovat efektivní online prodejní platformy.

Nutností bude upravit prodejní model

Celý online prodejní model musí podle společnosti Gartner zajistit vysokou míru jednoduchosti a pohodlí pro zákazníka, což znamená eliminovat často velký objem byrokracie a času, který lidé koupí auta stráví.

Proces musí být velmi důvěryhodný – všechny kroky a informace nezbytné k online prodeji vozu musí být srozumitelné, aby se předešlo frustraci na straně zákazníka. Součástí musí být i politika pro vrácení jež zákazníkům poskytne dostatečný pocit bezpečí a ochrany.

„Novým technologiím trvalo zvlášť dlouho, než se v automobilovém průmyslu prosadily. S tím, jak se auto ve stále větší míře stává digitální platformou, se to změní,“ komentuje Pacheco.

„Výrobci se posouvají o důrazu na hardwarové vlastnosti směrem k softwarovým platformám vázaným ke cloudovým ekosystémům kombinujícím funkce jako jsou platby či prodej,“ uzavírá.

Zdroj: Gartner