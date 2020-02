Gartner: Největším rizikem pro podniky je nedostatek důvěry ve strategické předpoklady

Průzkum společnosti Gartner mezi 136 vedoucími pracovníky napříč odvětvími a zeměmi odhalil, že nejpalčivějším rizikem pro podniky v posledním kvartálu loňského roku byly obavy týkající se organizačních strategií firem.

Strach, že podnikové strategie jsou zastaralé či nevyhovující současným růstovým cílům, se na konci 2019 vyšvihl ze třetího místa na čelo žebříčku podnikových rizik. Ve třetím čtvrtletí přitom ještě dominovaly obavy z mylných představ o digitalizaci.

„V uplynulém čtvrtletí začali vedoucí pracovníci nahlížet na vnější rizika novou optikou,“ říká Matt Shinkman z Gartneru. „Více se zaměřují na extrémní počasí i obchodní politiku. Největší vrásky jim ovšem dělají vlastní strategické předpoklady.“

Strategické plánování musí počítat se zásadními nejistotami

Studie Gartneru definuje strategický předpoklad jako plán založený na přesvědčení, že musí dojít k určitému souboru událostí. Výzkum společnosti odhalil, že vedoucí pracovníci se domnívají, že více než polovina času strávená strategickým plánováním je zbytečná.

Nevhodné strategické předpoklady pak často zpomalily růst a zhoršily předpokládané výsledky podniků. „Strategické předpoklady v dnešní době vlivem rychlému tempu změn snadno zastarávají,“ vysvětluje Shinkman.

Organizace se špatně nastavenými strategickými předpoklady podle Gartneru obvykle spouští celou řadu projektů, které však nejsou v souladu s jejich stanovenými cíli. Čas a rozpočet na klíčové iniciativy navíc pravidelně překračují plánované cíle.

„Zásadní roli při zmírňování nepřesných strategických předpokladů by měly hrát rizikové týmy,“ radí Shinkman. „Ty by se měly zapojovat do strategického plánování již od samotného počátku a poukazovat na nedostatky dřív, než se stanou pevnou součástí plánů.“

Pozor na kyberfyzická rizika

Gartner dále uvádí, že druhým nejzmiňovanějším rizikem v průzkumu se stala kyberfyzická rizika. Téměř 90 % organizací s připojenou operační technologií (OT) přiznalo, že se jejich kyberfyzická architektura ocitla v bezpečnostních ohrožení.

Navzdory těmto hrozbám však organizace podle Gartneru pokračují v integraci zařízení internetu věcí, chytrých budov a dalších IT, a to často bez předem definovaných a vyhrazených bezpečnostních politik.

„Většina organizací má ještě stále tendenci rizika související s OT podceňovat,“ podotýká Shinkman. „Rizikové týmy by tak měly spojit síly s IT odděleními a pravidelně přezkoumávat problematiku přístupových práv či školení zaměstnanců.“

Tabulka – Největší podniková rizika, 1Q19–4Q19

Umístění 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1. Nařízení o ochraně osobních údajů Rychlé tempo změn Mylné představy o digitalizaci Strategické předpoklady 2. Rychlé tempo změn Pomalá digitalizace Pomalá digitalizace Kyberfyzikální konvergence 3. Nedostatek talentů Nedostatek talentů Strategické předpoklady Extrémní výkyvy počasí 4. Pomalá digitalizace Mylné představy o digitalizaci Lokalizace dat Lokalizace dat 5. Mylné představy o digitalizaci Lokalizace dat Obchodní vztahy mezi USA a Čínou Obchodní vztahy mezi USA a Čínou

Zdroj: Gartner