Gartner: Globální výdaje na nositelnou elektroniku letos přesáhnou 80 miliard dolarů

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětový trh nositelné elektroniky v letošním roce vyroste o 18,1 % na 81,5 miliardy dolarů. Růst pozitivně ovlivňuje poptávka vyvolaná nárůstem práce z domova a zájmem o monitorování zdravotního stavu.

„Zaznamenali jsme zvyšující se zájem spotřebitelů o zdraví a zdravý životní styl, jenž se přenáší do poptávky po některých kategoriích nositelné elektroniky,“ vysvětluje Ranjit Atwal z Gartneru.

Analytici poukazují na to, že výrazně rostou prodeje zejména chytrých sluchátek, a to v souvislosti s prací na home office. Kategorie chytrých sluchátek v roce 2020 posílila o 124 % na 32,7 miliardy dolarů. Letos by měla dosáhnout hodnoty 39,2 miliardy.

Výdaje koncových uživatelů na chytré hodinky v roce 2020 podle Gartneru vyrostly o 17,6 % na 21,8 miliardy dolarů. Díky tomu, že se uživatelská základna chytrých hodinek stále rozšiřuje, odborníci předpokládají, že si tato kategorie udrží růst i v budoucnu.

Menší a nenápadnější

Chytré náplasti jsou novou kategorií na trhu nositelné elektroniky. Jedná se o malé neinvazivní senzory pro monitorování zdravotního stavu; používají se například k měření teploty, tepu či hladiny cukru v krvi.

„Chytré náplasti existují již dlouho, ale jejich zavádění zpomalovaly přísné regulační požadavky i nedůvěra ze strany uživatelů a zdravotnického personálu,“ vysvětluje Atwal s tím, že pandemie covidu-19 rozmach této kategorie uspíšila.

Právě zájem výrobců o zlepšování přesnosti senzorů zmenšuje mezeru mezi lékařsky certifikovanou nositelnou elektronikou a zařízeními určenými pro spotřebitele. Zároveň otevírá nové příležitosti k růstu.

Dalším důležitým faktorem jsou pokroky v miniaturizaci. Čím menší senzory, tím jednodušeji je lze integrovat do nositelných zařízení, kde jsou pro koncového uživatele téměř neviditelné. Tento trend navíc bude podle analytiků pokračovat.

„Diskrétní a téměř neviditelná nositelná zařízení přesvědčí i tradičně neochotné koncové uživatele, jako jsou třeba starší pacienti, kteří potřebují využívat lékařské aplikace, ale nechtějí na svůj zdravotní stav upozorňovat,“ naznačuje Atwal.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu nositelné elektroniky podle kategorií (miliardy dolarů)

Kategorie 2019 2020 2021 2022 Chytré hodinky 18,501 21,758 25,827 31,337 Náramky 5,101 4,987 4,906 4,477 Chytrá sluchátka 14,583 32,724 39,220 44,160 Headsety s displeji 2,777 3,414 4,054 4,573 Chytré oblečení 1,333 1,411 1,529 2,160 Chytré náplasti 3,900 4,690 5,963 7,150 Celkem 46,194 68,985 81,499 93,858

Zdroj: Gartner