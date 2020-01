Gartner: Globální prodeje chytrých telefonů letos vzrostou o 3 %, pomůže zájem o 5G

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětový trh chytrých telefonů v roce 2020 meziročně posílí o 3 % na 1,57 miliardy kusů. Po loňském roce, kdy trh oslabil o 2 % (a vůbec poprvé od roku 2008), se tedy podle analytiků blýská na lepší časy.

„Rok 2019 byl pro výrobce chytrých telefonů náročný, především kvůli přesycené nabídce prémiových modelů na vyspělých trzích a delšímu obnovovacímu cyklu ze strany spotřebitelů,“ vysvětluje Annette Zimmermannová z Gartneru.

V roce 2020 však trh podle analytičky znovu ožije. Velkou zásluhu na tom bude mít rozvoj 5G infrastruktury v množství zemí a zvýšený zájem těch spotřebitelů, kteří s nákupem nového mobilu otáleli a čekali na snížení cen.

Radujte se, mobily s 5G jsou tady

Gartner odhaduje, že letos se prodá zhruba 221 milionů chytrých telefonů s podporou 5G, což by představovalo 12 % všech prodejů. O rok později by to pak mohlo být 489 milionů kusů, a to hlavně díky dostupnosti mobilů s 5G s cenou pod 300 dolarů.

Z regionálního hlediska analytici předpokládají, že nejvýraznější růst – kolem 5 % – v roce 2020 vykáže Blízký východ, severní Afrika, vyspělá Asie/Pacifik a Čína (včetně Taiwanu a Hongkongu). Prodeje však porostou i v západní a východní Evropě.

Tabulka 1 – Výsledky trhu chytrých telefonů podle regionů (miliony kusů)

Region 2019 2020 2021 západní Evropa 144,141 147,457 150,206 východní Evropa 48,468 48,532 49,121 Eurasie 48,612 50,915 52,860 Blízký východ a severní Afrika 73,872 78,226 75,604 subsaharská Afrika 90,103 91,917 93,169 Severní Amerika 152,857 155,350 158,618 Latinská Amerika 129,830 125,635 122,963 rozvíjející se Asie/Pacifik 363,643 376,784 396,394 vyspělá Asie/Pacifik 30,095 31,802 31,234 Čína 411,351 432,328 426,002 Japonsko 31,866 32,273 33,027 Celkem 1 524,838 1 571,219 1 589,198

Zdroj: Gartner