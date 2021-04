Gartner: Globální dodávky PC v prvním kvartálu 2021 vzrostly o třetinu

Společnost Gartner informuje, že globální dodávky počítačů se v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhaly na 69,9 milionu kusů, což podle předběžných odhadů přestavuje nárůst o 32 % a dosud nejrychlejší meziroční zlepšení od roku 2000, kdy Gartner tento trh monitoruje.

„Na růst je třeba pohlížet v kontextu dvou jedinečných faktorů – ve srovnání s pandemicky omezeným trhem a současným celosvětovým nedostatkem polovodičů,“ interpretuje výsledky Mikako Kitagawaová z Gartneru.

Bez zmatků v dodávkách počátkem roku 2020 by růst tohoto čtvrtletí mohl být podle Kitagawaové nižší. Kvůli akutnímu nedostatku polovodičů se ovšem dodací lhůty některých počítačů prodlužují až na čtyři měsíce.

„I když to může vést k nižšímu počtu dodávek, stále se dá předpokládat, že poptávka po PC by mohla zůstat silná i po uvolnění lockdownových opatření. Do budoucna budou muset prodejci a dodavatelé opatrně uspokojovat poptávku tak, aby si zbytečně nevytvořili zásoby,“ dodává Kitagawaová.

Království za chromebook

Ačkoli Gartner do svých tradičních analýz nezahrnuje dodávky chromebooků, podotýká, že poptávka po nich v prvním kvartálu 2021 vystřelila trojciferným tempem, zejména díky hladu vzdělávacího sektoru. Pokud by Gartner chromebooky započítával, globální trh PC by ve sledovaném období posílil o 47 %.

Lídrem na trhu PC je i nadále Lenovo, které na začátku roku vykázalo 42,3% růst, nejvyšší mezi nejsilnější šesticí prodejců. Lenovu se navíc oproti Dellu a HP dařilo zvýšit i dodávky desktopů, především díky vysoké poptávce v Číně.

Lenovo podle Gartneru rostlo rychleji než regionální průměr ve všech klíčových oblastech, zvláště pak v asijsko-pacifickém regionu (o 63,7 %). Výrobce má podle analytiků větší kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem, protože ve srovnání s jinými značkami vyrábí větší procento počítačů interně.

Analytická společnost dále uvádí, že po dvou čtvrtletích v červených číslech zaznamenalo HP silné meziroční zlepšení o 34,6 %. Za povzbudivým výsledkem stojí jednak 60% růst v Latinské Americe, ale také fakt, že HP nejvíce zasáhlo narušení dodavatelského řetězce v 1Q20.

Nejpomalejší růst – o 12,9 % – v rámci nejsilnější šestice hlásí třetí Dell, a to hlavně kvůli zaměření výrobce na podnikový segment, jenž v posledních několika kvartálech vykazuje slabší růst než ten spotřebitelský.

V EMEA se aktivně upgraduje

Z hlediska jednotlivých regionů Gartner informuje, že trh USA v prvním čtvrtletí 2021 vyrostl o silných 24,1 %. Zatímco dodávky stolních počítačů stabilně klesaly, poptávka po noteboocích a mobilních pracovních stanicích vystřelila o 49 %.

Podobné trendy ve sledovaném období rezonovaly i v našem regionu EMEA, kde dodávky PC stouply o 30,9 % na 22,4 milionu kusů. Spotřebitelé v regionu navíc podle analytiků upgradují starší systémy, u kterých je trápí například nedostatečná výdrž baterie.

Silně rostl již zmiňovaný asijsko-pacifický trh, konkrétně o 37,6 %. Vůbec nejvíce pak podle analytiků stoupala poptávka v Číně, v meziročním srovnání o úctyhodných 70 %.

Tabulka: Předběžný odhad dodávek PC v 1Q21 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 1Q21 Podíl 1Q21 Prodej 1Q20 Podíl 1Q20 Meziroč. změna 1. Lenovo 17,548 25,1 % 12,330 23,3 % 42,3 % 2. HP 14,963 21,4 % 11,120 21,0 % 34,6 % 3. Dell 11,542 16,5 % 10,227 19,3 % 12,9 % 4. Apple 5,573 8,0 % 3,751 7,1 % 48,6 % 5. Acer 3,969 5,7 % 2,906 5,5 % 36,6 % 6. Asus 3,742 5,4 % 2,679 5,1 % 39,7 % ostatní 12,532 17,9 % 9,916 18,7 % 26,4 % Celkem 69,870 100,0 % 52,928 100,0 % 32,0 %

Zdroj: Gartner