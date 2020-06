Gartner: Finanční ředitelé letos plánují snížit výdaje o 4 až 11 %, nejvíc omezí marketing

Průzkum společnosti Gartner mezi stovkou finančních ředitelů z konce května 2020 odhalil, že CFO letos plánují osekat výdaje o 4 až 11 %. Zároveň očekávají, že s dopady pandemie koronaviru se budou potýkat několik let.

Podle analytiků stojí za povšimnutí, že finanční ředitelé výrazně plánují omezit nákupy nemovitostí, což naznačuje, že fenomén práce na dálku přetrvá i do budoucna. Rozpočty na nákup realit již nyní snížili o 7 %, do konce roku klesnou ještě o dalších 8 %

Výdaje na marketing oproti plánům na letošní rok snížili o 14 %. Firmy navíc podle Gartneru plánují omezovat marketing i v druhé polovině roku; výdaje firem na tuto oblast by se tak za celý rok 2020 měly snížit o celou čtvrtinu.

O 5 % a více se podle průzkumu snížily rozpočty firem na personalistiku, finance, prodej, IT, komunikace a dodavatelský řetězec. Dotazovaní finanční ředitelé pak uvádí, že do konce roku tyto oblasti plánují seškrtat o dalších 5 %.

Investice do IT = investice do budoucnosti

Gartner naznačuje, že zatímco výdaje na nemovitosti a marketing budou klesat i v příštím roce – o 3,6 %, resp. 1,8 % –, rozpočty na IT a obchod by měly naopak vyrůst. CFO očekávají, že výdaje na IT vzrostou o 0,8 %, zatímco výdaje na obchod stoupnou o 1,6 %.

„Finanční ředitelé již neočekávají, že tržby budou konzistentně klesat několik čtvrtletí po sobě,“ říká Alexander Bant z Gartneru. „Posílením rozpočtů na IT a obchod ovšem CFO potvrzují, že investují do další fáze růstu.“

Bant uvádí, že firmy se zajímají zejména o řešení pro práci na dálku a zvýšení efektivity i nové způsoby, jak oslovit zákazníky. Více peněz na obchod zase podle něj naznačuje, že finanční ředitelé počítají s poměrně rychlým zotavením prodejů.

Zdroj: Gartner