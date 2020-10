Gartner: Dobré vyhlídky, globální výdaje na IT by v roce 2021 měly vyrůst o 4 %

Analytici společnosti Gartner odhadují, že celosvětové investice do IT by se v roce 2021 měly vyšplhat na 3,8 bilionu dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 4 %. Naopak v roce 2020 by měl trh oslabit o 5,4 % na 3,6 bilionu.

„Za čtvrt století, během kterého Gartner předpovídá výdaje na IT, jsme ještě nebyli svědky tak volatilního trhu,“ poukazuje John-David Lovelock z Gartneru. „Platí však, že podniky, které již před krizí byly s digitalizací na pokročilé úrovni, zůstanou na pozitivní trajektorii i v roce 2021.“

Gartner přepokládá, že letos poklesnou všechny segmenty. Nejrychleji by se měl zotavit segment podnikového softwaru, jenž by měl v roce 2021 vykázal 7,1% růst; pomůže urychlená snaha podniků co nejvíce digitalizovat procesy.

Výdaje na systémy pro datacentra by měly v příštím roce vzrůst o 5,2 %, a to hlavně díky tomu, že organizace budou obnovovat plány na expanze datových center.

Cloud potvrdil svoji pozici v IT

Navzdory nárůstu cloudové aktivity v roce 2020, kdy se organizace přesunuly do prostředí umožňujícího práci na dálku, se tato realita do výdajů na podnikový cloud – které spadají do několika kategorií – promítne až v roce 2021.

„Kvůli zpomalení výdajů a rozšíření zkušebních programů služeb se stalo, že se letošní tržby přelévají do roku 2021,“ vysvětluje Lovelock. „Cloud nicméně v pandemické situaci potvrdil své výhody, což zachová vysoký zájem o něj i v následujících letech.“

Lovelock upřesňuje, že v aktuální nejisté situace se CIO snaží prioritizovat IT projekty s nejrychlejší návratností. Zároveň omezují výdaje na upgrade mobilních telefonů či tiskáren; analytici proto očekávají, že segment zařízení a komunikačních služeb poroste jen pomalu.

Odhad celosvětových výdajů na IT 2019 – 2021 (miliardy dolarů)

Segment Výdaje 2019 Změna 2019 Výdaje 2020 Změna 2020 Výdaje 2021 Změna 2021 systémy pro DC 214,911 1,0 % 208,292 -3,1 % 219,086 5,2 % podnikový SW 476,686 11,7 % 459,297 -3,6 % 492,440 7,2 % zařízení 711,525 -0,3 % 616,284 -13,4 % 640,726 4,0 % IT služby 1 040,263 4,8 % 992,093 -4,6 % 1 032,912 4,1 % kom. služby 1 372,938 -0,6 % 1 332,795 -2,9 % 1 369,652 2,8 % Celkem 3 816,322 2,4 % 3 608,761 -5,4 % 3 754,816 4,0 %

Zdroj: Gartner