Gartner: Celosvětové výdaje na IT letos kvůli koronaviru klesnou o 8 %

Společnost Gartner ve své prognóze odhaduje, že investice to IT letos klesnou o 8 % na 3,4 bilionu dolarů. CIO totiž vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 a s ní související ekonomické recesi omezují výdaje na transformační řešení.

„CIO najeli na cestu nouzové optimalizace nákladů, což znamená, že dojde k upřednostnění kritických operací nutných k základnímu provozu podniku na úkor těch zaměřujících se na růst,“ vysvětluje John-David Lovelock z Gartneru.

Podle Lovelocka však nedojde k oživení tak, jak jsme byli zvyklí z předcházejících ekonomických krizí, jelikož současná situace vyvolala šok jak na straně nabídky, tak na straně pobídky.

Optimistický výhled pro cloud

Gartner odhaduje, že pokles zaznamenají všechny segmenty IT trhu, přičemž krize nejhůře zasáhne investice do zařízení a systémů pro datacentra. Situace ovšem nebude neútěšná pro všechny kategorie – některé z karanténních opatření naopak těží.

To je příklad kategorie veřejných cloudových služeb, která by podle analytiků měla letos stoupnout o 19 %. Poroste i zájem o telefonování a zasílání zpráv přes cloud či konference na bázi cloudu, a to o 8,9 %, resp. 24,3 %.

„Je možné, že letos budou pozastaveny některé dlouhodobější transformační projekty založené na cloudu,“ říká Lovelock. „Oživení investic do IT bude pomalé; nejvíce zasažená odvětví, jako je zábava či letecká doprava, se budou zotavovat až tři roky.“

Lovelock dodává, že úspěšná obnova vyžaduje pro většinu organizací změnu v přístupu. „Neexistuje cesta zpět, je třeba provést restart zaměřený na postup vpřed,“ uzavírá.

Tabulka – Předpověď celosvětových výdajů na IT 2019-2020 (miliardy dolarů)

Segment Výdaje 2019 Růst 2019 Výdaje 2020 Růst 2020 Systémy pro DC 211,633 0,7 % 191,122 -9.7 % Podnikový SW 458,133 8,8 % 426,255 -6.9 % Zařízení 698,086 -2,2 % 589,879 -15.5 % IT služby 1 031,578 3,8 % 952,461 -7.7 % Kom. služby 1 357,432 -1,6 % 1 296,627 -4.5 % Celkem 3 756,862 1,0 % 3 456,344 -8.0 %

Zdroj: Gartner