Gartner: Budoucnost technologií patří NFT či komponovatelným aplikacím a sítím

Společnost Gartner představila hype křivku nastupujících technologií, ve které shrnuje poznatky a trendy z více než 1 500 technologií do úzkého výběru nastupujících technologií a trendů, které by během příštích pěti až deseti let mohly nabídnout významnou konkurenční výhodu.

„S tím, jak podniky pokračují ve svém úsilí o digitální transformaci byznysu, musejí zrychlit tempo změn a nenechat se ovlivnit humbukem kolem nových technologií,“ říká Melissa Davisová, viceprezidentka výzkumu ve společnosti Gartner.

„Tato hype křivka nabízí ucelený přehled důležitých nastupujících trendů, které by podniky a organizace měly sledovat, a také konkrétních technologií, jež je třeba monitorovat v souvislosti s důvěrou, růstem a změnou,“ zdůrazňuje viceprezident výzkumu v Gartneru Philip Dawson.

Bezpečnost především

Gartner definoval tři témata, která prostupují napříč nastupujícími technologickými trendy. Patří mezi ně například budování důvěry (Engineering Trust), jež zahrnuje bezpečí, spolehlivost či vlastní inovace coby odolné jádro a základy IT, jež zvyšují přidanou hodnotu byznysu.

Tyto základy musejí být podle analytické společnosti cíleně vystavěny a navrženy na promyšlených, opakovatelných, důvěryhodných, ověřených a škálovatelných pracovních postupech a inovacích.

Například trhu digitálních a cloudových technologií a služeb v současné době dominují poskytovatelé z USA a Asie. Řada evropských firem proto ukládá svá data v těchto regionech, což vede k politickým tlakům i obavám o udržení kontroly nad těmito daty a plnění místních předpisů.

Některé země se proto dle Gartneru mohou rozhodnout budovat samostatné cloudy, aby tak dosáhly digitální a datové suverenity, která zároveň usnadní plnění všech právních požadavků z hlediska ochrany, umístění a protekcionismu.

Další technologie, které je vhodné sledovat v souvislosti s budováním důvěry, jsou NFT, strojově čitelná legislativa, decentralizované identity a finance, homomorfní šifrování, aktivní správa metadat, datové pletivo, centra pro řešení incidentů v reálném čase (jako služba) a komunikace se zaměstnanci.

Růst musí být dynamický

Gartner dále vyzdvihuje důležitost fáze akcelerace růstu (Accelerating Growth), která nastupuje ve chvíli, kdy organizace vybudují důvěryhodné jádro svého digitálního byznysu. Během ní je důležité vyvažovat technologická rizika s těmi obchodními.

Například generativní AI je podle analytiků nastupující technologií, kterou již dnes využívají farmaceutické firmy, aby snížily své náklady a zkrátily čas potřebný pro nalezení nových potenciálních léků.

Gartner odhaduje, že do roku 2025 bude více než 30 % nových léků – a také materiálů – systematicky objevováno pomocí generativních AI technik. Generativní AI nejen rozšíří a urychlí možnosti designu a vývoje v řadě oblastí, přináší také potenciál „vynalézat“ nové designy a návrhy, které lidé dosud opomíjeli.

V souvislosti s akcelerací růstu je podle expertů namístě sledovat a blíže zkoumat zejména následující technologie: mnohozážitek, průmyslový cloud, inovace řízená AI, kvantové strojové učení, generativní AI a digitální lidé.

I změny je třeba monitorovat

Třetím bodem, na který se Gartner zaměřuje, je zvládání změn (Sculpting Change). Podniky mohou podle společnosti využít inovace a technologie, aby zvládaly a změny nastolily místo chaosu pořádek. Trik spočívá v očekávání a automatické přípravě na nezbytné změny a požadavky, které přináší.

Například komponovatelné (modulární) byznys aplikace podle odborníků umožňují lepší volbu aplikačních zážitků v měnícím se provozně-obchodním kontextu. Komponovatelný byznys je postavený zejména na technologii či komponovatelných aplikacích a komponované architektuře (či myšlení).

Společně pak vytvářejí ideální předpoklady pro včasné odhalení a využití nových obchodních příležitostí, vhodnou reakci na neočekávané otřesy či schopnost plnit měnící se požadavky zákazníků (a jejich proměnlivé tempo) – a udržet si tak jejich přízeň.

Organizace, jež chtějí vše dobře zvládat, by podle Gartneru měly sledovat a zavádět trendy a technologie, jako jsou komponovatelné aplikace a sítě, design s pomocí AI, tvorbu softwaru s pomocí AI, fyziky znalou AI, vlivové inženýrství, nástroje pro řízení digitálních platforem, sítě pojmenovaných dat a sebeintegrující aplikace.

Zdroj: Gartner