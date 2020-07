Gartner: Analytici zhoršili vyhlídky, celosvětové výdaje na IT letos klesnou o 7,3 %

Společnost Gartner předpovídá, že globální investice do IT se v letošním roce propadnou o 7,3 % na 3,5 bilionu dolarů. Pozitivní zprávou však je, že výdaje na IT by se v globálním měřítku měly zotavit rychleji než ekonomika.

John-David Lovelock z Gartneru podotýká, že podniky se ani po ukončení mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru nemohou vrátit k dřívějším procesům, a naopak se musí více soustředit na digitalizaci.

Nejcitelnější propad by podle analytiků měly zaznamenat výdaje na zařízení, a to o 16,1 %. Práce z domova sice dočasně zvýšila poptávku, Gartner ale upozorňuje, že investice do zařízení se na úroveň roku 2019 v dohledné době nevrátí.

Izolace končí, videokonference zůstávají

Společnost dále odhaduje, že CIO se v rámci vyrovnávání se s globálními změnami budou více soustředit na produkty na bázi předplatného a cloudové služby. Například výdaje na IaaS by v roce 2020 měly vzrůst o 13,4 % na 50,4 miliardy dolarů.

Přetrvávající požadavky na spolupráci na dálku navíc budou udržovat výdaje koncových uživatelů na videokonferenční služby; tento segment by měl v letošním roce posílit o celých 46,7 %.

„S uvolněním izolačních opatření začnou výnosy řady firem znovu stabilně růst, což by mohlo podnítit CIO znovu oživit výdaje na IT,“ odhaduje Lovelock. „Tato pauza a opětovný restart se pak přenese až do roku 2021,“ dodává.

Odhad celosvětových výdajů na IT 2018 – 2020 (miliardy dolarů)

Segment Výdaje 2019 Změna 2019 Výdaje 2020 Změna 2020 Výdaje 2021 Změna 2021 Systémy pro DC 210 0,6 % 188 -10,3 % 200 6,2 % Podnikový SW 477 11,7 % 450 -5,7 % 483 7,4 % Zařízení 712 -0,3 % 597 -16,1 % 611 2,4 % IT služby 1 040 4,8 % 969 -6,8 % 1 023 5,5 % Kom. služby 1 372 -0,6 % 1 326 -3,3 % 1 366 3,0 % Celkem 3 811 2,3 % 3 530 -7,3 % 3 684 4,3 %

Zdroj: Gartner